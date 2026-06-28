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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen heeft vanuit het Formule 1-circuit in Oostenrijk gereageerd op de rondzingende geruchten dat de viervoudig wereldkampioen een overstap naar het team van McLaren zou overwegen.

De toekomst van Verstappen is al bijna anderhalf jaar onderwerp van gesprek. Waardoor de tegenvallende performance van Red Bull Racing afgelopen seizoen een overstap naar Mercedes op een gegeven moment erg dichtbij leek, is het nu opnieuw onzeker of de viervoudig wereldkampioen nog een nieuw seizoen in dienst van de Oostenrijkse formatie zal rijden. Het team van Mercedes was – in de media – lange tijd een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden, maar bij de Zilverpijlen lijkt de deur inmiddels zo goed als dicht. George Russell liet op donderdag in Oostenrijk optekenen dat hij 100 procent zeker in 2027 voor Mercedes rijdt, waarna teambaas Toto Wolff liet optekenen dat hij "niet denkt" iets te gaan veranderen aan zijn line-up.

Geruchten over toekomst Verstappen

Daarmee lijkt McLaren de enige overgebleven serieuze mogelijkheid. Alhoewel zowel Lando Norris als Oscar Piastri goed op hun plek lijken te zitten, worden er door de media met name bij laatstgenoemde regelmatig vraagtekens gezet. Zo zou een ruildeal tussen Verstappen en Piastri een mogelijkheid zijn. Verstappen zelf wil voor de zomerstop duidelijkheid over zijn toekomst, en zal de komende races gebruiken om te bepalen of het team op korte termijn progressie kan boeken. Teambaas Laurent Mekies moest op vrijdag veel vragen beantwoorden over de toekomst van Verstappen, maar liet weten dat als de performance op orde is, er geen twijfel meer zal bestaan.

Gesprekken met Red Bull Racing

"De gesprekken voer ik natuurlijk al heel lang met het team, dus daar verandert ook niks aan", laat Verstappen onder andere aan RacingNews365 optekenen. "We weten van elkaar wat we willen. Dat is heel duidelijk. Iedereen wil het gat dit jaar nog dichten, maar of dat kan, ligt eraan. Misschien is het realistisch, misschien niet. Dat weet je niet."

Wat doen de geruchten over zijn toekomst met hem? "Niks eigenlijk, daar doe ik niks mee. We hebben ook heel veel mooie jaren gehad, dus dit kan soms. Ik maak me daar nooit zo druk om. Uiteindelijk is het niet fijn, maar het is ook het leven. Als je voor de titel vecht, is dit natuurlijk niet fijn, maar dat is niet het geval."

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