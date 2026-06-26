FIA grijpt in en verbiedt uitlaatvleugels vanaf 2027
FIA grijpt in en verbiedt uitlaatvleugels vanaf 2027Maak ons je Google-favoriet
De FIA heeft de technische reglementen voor het Formule 1-seizoen 2027 aangescherpt om de zogeheten ‘exhaust wings’ te verbieden. Op dezelfde dag dat dat verbod officieel in de regels werd opgenomen, stuurde Ferrari voor het eerst een auto de baan op zonder dit aerodynamische onderdeel. Testcoureur Dino Beganovic nam tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk plaats in de bolide van Charles Leclerc om data te verzamelen zonder de uitlaatvleugel, zo meldt The Race.
Ferrari was eerder dit seizoen de pionier van het concept door een klein vleugeltje achter de uitlaat te plaatsen. Dat ontwerp maakt gebruik van de hete uitlaatgassen om de luchtstroom uit de diffuser te versnellen, waardoor extra neerwaartse druk aan de achterkant van de auto ontstaat. Omdat het voor concurrenten lastig was om dit ontwerp één op één over te nemen zonder opnieuw onderdelen te homologeren, kwamen Mercedes, McLaren en Red Bull Racing met vergelijkbare oplossingen. Die werden officieel gepresenteerd als ondersteuningsbeugels voor de uitlaatpijp.
FIA grijpt in om dure ontwikkelingsstrijd te voorkomen
De FIA oordeelde dat de huidige ontwerpen binnen de regels vallen, maar vreesde dat de ontwikkeling zou uitmonden in een dure technische wapenwedloop. Daarom is na overleg met de technisch directeuren van de teams besloten om de regels voor 2027 aan te passen. Er komt een nieuwe uitsluitingszone rondom de uitlaat, waardoor geen enkel onderdeel zich nog binnen een virtuele cilinder van twintig millimeter rondom de uitlaatpijp mag bevinden. Daarnaast verdwijnt de regel die uitlaatsteunen toestaat volledig uit het technisch reglement.
Ferrari besloot op de Red Bull Ring direct vooruit te kijken naar die situatie. Beganovic, lid van de Ferrari Driver Academy, werkte tijdens VT1 een testprogramma af zonder de bewuste uitlaatvleugel. Het doel was vooral om data te verzamelen voor circuits waar minder neerwaartse druk nodig is. Het verwijderen van de vleugel vermindert niet alleen de luchtweerstand, maar verlaagt theoretisch ook de tegendruk in de uitlaat. Volgens berichten levert het weglaten van de vleugel een vermogenswinst op van ongeveer 10 kilowatt.
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