Red Bull nog druk bezig met de wagen van Verstappen
Red Bull nog druk bezig met de wagen van VerstappenMaak ons je Google-favoriet
Het team van Red Bull Racing is zo'n drie uur voordat de Grand Prix van Oostenrijk van start gaat druk bezig met het herstellen van de wagen van Max Verstappen. De Nederlander crashte tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en werd door het team al voorzien van een nieuw chassis.
Tijdens het betreffende rondje brak de achterkant van de wagen uit. Na afloop van de crash zat Verstappen nog vol vraagtekens over de oorzaak. Die werd later toegelicht door Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij verontschuldigde zich bij de viervoudig kampioen, want de schuiver werd veroorzaakt door een plotseling verlies van aerodynamische druk aan de achterzijde. Verstappen hield er uiteindelijk geen blessure of iets dergelijks aan over, maar de wagen moest wel worden hersteld.
Herstelwerkzaamheden
De RB22 wordt momenteel opgelapt in de pitbox van Red Bull. Daarbij zijn de monteurs bezig om het gehele pakket weer in elkaar te zetten. Zoals gezegd is het chassis van de wagen vervangen en wordt deze momenteel opgebouwd. Naar verluidt kan de Nederlander ook gewoon gebruikmaken van de updates die dit weekend zijn geïntroduceerd.
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