Jack Plooij is van mening dat het dit weekend in Oostenrijk "erop of eronder" is voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De voormalig pitreporter vermoedt daarnaast dat de Nederlander "al half een beslissing heeft genomen" over wat hij volgend jaar gaat doen.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 staat al enige tijd ter discussie. Waar een overstap naar het team van Mercedes afgelopen jaar op een gegeven mocht een serieuze mogelijkheid was, wordt de viervoudig wereldkampioen nu sterk in verband gebracht met het team van McLaren. Red Bull Racing heeft de boel qua performance ook dit jaar niet op orde en Verstapppen staat momenteel met 55 punten zevende in het wereldkampioenschap. Gezien Ferrari en Mercedes niet aan hun line-up lijken te gaan sleutelen en Gianpiero Liambiase - de rechterhand van Verstappen - in 2028 de overstap naar McLaren maakt, is volgens analisten en journalisten een overstap naar de formatie van Zak Brown nu het meest voor de hand liggend.

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Red Bull Racing zelf zet echter alle zeilen bij om Verstappen aan boord te houden. Dit raceweekend in Oostenrijk gaat daarin van groot belang zijn. De formatie heeft naar eigen zeggen "het grootste updatepakket sinds jaren" naar de Red Bull Racing laten brengen en hoopt daarmee de aansluiting bij de overige topteams te vinden. Aangezien het kamp van Verstappen heeft laten weten voor de zomerstop in augsustus een beslissing over volgend jaar te willen nemen, lijkt dit updatepakket voor Red Bull Racing de laatste mogelijkheid om de viervoudig wereldkampioen ervan te overtuigen dat het team de juiste weg is ingeslagen.

Erop of eronder in Oostenrijk voor Red Bull en Verstappen

"Max heeft behoorlijk de druk opgevoerd", vertelt Plooij bij Radio538. "Hij heeft gezegd: 'Het is erop of eronder dit weekend.' Red Bull hoopt al een hele tijd achter de eerste drie teams aan te hobbelen en Max wil gewoon een keer weer winnen, dus nu moet het gaan gebeuren. Ik denk dat er behoorlijk wat werk is verricht in de fabriek van Red Bull Racing. Max zit vooral te wachten op verbetering qua snelheid in de snelle bochten, want momenteel is dat niet goed genoeg om races te winnen."

Een jaartje pauze of naar een ander team?

Op de vraag wat er gaat gebeuren als het 'eronder' blijkt te zijn, zegt Plooij: "Dan gaat hij wel een knoop doorhakken. Of hij dan een jaartje pauze neemt of naar een ander team toegaat... Ik denk dat dat onderhand al wel half beslist is. Maar ze voeren de druk gewoon op. Dit wordt al heel lang geroepen en er is van alles aan de hand. Als je echt een jaartje wil stoppen, kan dat gewoon. Dan doe je dat toch gewoon? Max is Max en die roept gewoon 'Toedeloe! Veel plezier ermee.'"

Verstappen eindigde in de eerste twee vrije trainingen op de vierde plaats. De derde en laatst oefensessie gaat zaterdag om 12:30 uur van start, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Grand Prix gaat zondagmiddag om 15:00 uur van start.

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