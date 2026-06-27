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Verstappen, crash, Austria

Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

Verstappen, crash, Austria — Foto: © IMAGO
4 reacties

Verstappen snapt niets van bizarre crash: "Hier moet naar gekeken worden"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen is in de slotminuten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk gecrasht. De Nederlander vertelt voor de camera van Viaplay wat er gebeurde.

De viervoudig wereldkampioen zat er goed bij in de kwalificatie en leek mee te kunnen vechten om de eerste startrij. Na de eerste run in Q3 zat Verstappen slechts een paar duizenden achter de tijd van Antonelli. In zijn laatste run ging het echter plotseling mis in bocht negen. Ogenschijnlijk wilde de Red Bull Racing-coureur wat verloren tijd goedmaken, raakte het grind en schoot zijwaarts in de muur. Verstappen kwalificeerde zich zo als vijfde voor de race van morgen. Kimi Antonelli moest zijn run afbreken vanwege de gele vlaggen, terwijl George Russell - te midden van alle chaos - wel door reed en zijn tijd vooralsnog mag houden.

Verstappen reageert op crash

"Alles is oké", klinkt het na afloop. "Via de zijkant is nooit een fijne klap, maar goed. Het is zo. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik had veel overstuur in bocht zes, dat was heel raar. Daar verloor ik veel tijd. Ik wist dat er in de laatste sector wat marge lag. Maar ik stuurde in en hij was gewoon helemaal weg. Ik kon niet eens corrigeren. We moeten even kijken of alles goed ging, of de achtervleugel wel helemaal goed ging of zoiets, want het voelde heel gek. Als je een momentje hebt, kan je dat wel corrigeren. Maar hij was echt ineens helemaal weg."

Verstappen denkt dat de tweede startrij haalbaar was geweest: "Morgen wordt het afwachten hoe de banden zich houden. Dat is natuurlijk wel anders dan één ronde."

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