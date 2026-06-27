Formule 1-verslaggever Lawrence Barretto schrijft op de officiële site van de koningsklasse dat bronnen melden dat het kamp van Max Verstappen gesprekken heeft gevoerd met McLaren-CEO Zak Brown, maar dat dit niet per se betekent dat een overstap een serieuze optie is voor de viervoudig wereldkampioen.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is inmiddels al anderhalf jaar onderwerp van gesprek. Tijdens het seizoen van 2025 erkende de Nederlander gesprekken te voeren met het team van Mercedes, vanwege de tegenvallende performance bij Red Bull Racing. Uiteindelijk besloot de 28-jarige coureur in ieder geval dit jaar nog voor zijn huidige werkgever te blijven rijden, maar ook nu heeft de formatie uit Milton Keynes de boel niet voor elkaar. Verstappen staat momenteel met 55 punten op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, wat betekent dat hij door middel van een ontsnappingsclausule in zijn contract de deal tot eind 2028 niet hoeft uit te zitten, mocht hij dit willen.

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Kamp Verstappen wil snel beslissen over F1-toekomst

Het kamp van Verstappen heeft laten weten het liefst loyaal te blijven aan Red Bull Racing, maar dat er dan wel snel grote vooruitgang moet worden geboekt: men wil voor de zomerstop in augustus een beslissing over volgend jaar hebben genomen. Het updatepakket dat Red Bull Racing dit weekend in Oostenrijk heeft geïntroduceerd, kan zodoende zomaar eens doorslaggevend zijn in het besluit van de regerend wereldkampioen. Maar nu George Russell en Lewis Hamilton beiden mondeling hebben toegezegd volgend jaar voor respectievelijk Mercedes en Ferrari te zullen rijden, lijkt McLaren ineens de enige overgebleven optie voor Verstappen.

Verstappen voert gesprekken met McLaren

"Bronnen melden dat het team van Verstappen informele gesprekken heeft gevoerd met McLaren-baas Zak Brown, maar dat betekent niet dat zij actief achter Verstappen aanzitten", schrijft Barretto. "In de Formule 1 is het normaal dat teambazen, eigenaren, managers en zelfs vaders gesprekken met elkaar hebben, om in kaart te brengen hoe de coureursmarkt eruit ziet. Het is logisch voor een couruer om gesprekken te voeren met concurrerende teams. Het is ook logisch voor die teams om op deze gesprekken in te gaan, ook als ze geen nieuwe coureur zoeken. Kennis is macht."

Waar rook is, is niet per se vuur

De verslaggever vervolgt: "Dus alhoewel het team van Verstappen inderdaad met McLaren heeft gesproken, wil dat niet zeggen dat dat ergens op uitdraait. Op dit punt doen ze gewoon wat iedereen doet: de markt in kaart brengen. McLaren is op dit moment erg tevreden met Oscar Piastri en Lando Norris en hebben niet de intentie om iets te veranderen." In de paddock klinkt al langer het gerucht dat een ruildeal tussen Verstappen en Piastri, eveneens iets is waar Red Bull Racing en McLaren over gesproken hebben.

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