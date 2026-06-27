Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies wil niet reageren op de geruchten over een vermeend vertrek van hoofdengineer Paul Monaghan, maar volgens de Fransman blijft er hoe dan ook genoeg talent binnenshuis om de auto zo snel mogelijk weer in het juiste venster te krijgen qua performance.

Monaghan is sinds 2005 in dienst van Red Bull Racing en bekleedt vandaag de dag de functie van hoofdengineer. In de paddock van Oostenrijk staken echter geruchten de kop op dat Monaghan de volgende in het rijtje met grote namen zou zijn, die onderweg is naar de uitgang bij Red Bull Racing. Onder andere ESPN meldde dat hij de overstap naar Cadillac zou gaan maken, waar hij een 'meer zichtbare' functie zou gaan bekleden. Red Bull Racing zag eerder al Will Courtenay, Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Rob Marshall vertrekken, terwijl Christian Horner en Helmut Marko zelf naar de deur werden verwezen. In 2028 komt daar Gianpiero Lambiase – de race-engineer van Max Verstappen – bij. Hij vertrekt naar McLaren.

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Mekies wil niet inhoudelijk op het gerucht reageren: "We hebben al gereageerd op Gianpiero, omdat hij natuurlijk erg zichtbaar is", citeert Motorsport.com. "Ik denk niet dat het juist is om op ieder afzonderlijk gerucht te reageren. Als ik kijk naar de namen die de afgelopen maanden zijn rondgegaan, dan zijn de meeste nog altijd bij ons in dienst. Sommigen hebben nooit willen vertrekken, anderen zijn van gedachten veranderd en bij ons gebleven."

Nu de toekomst van Max Verstappen bij het team hoogst onzeker is, zou het vertrek van nog een kopstuk de kansen van het team om de viervoudig wereldkampioen aan boord te houden, niet ten goede komen. Mekies heeft er echter vertrouwen in dat wat de uitkomst ook is, er genoeg talent aan boord blijft om de RB22 snel competitief te krijgen: "Max wil een snelle auto. Dat heeft hij altijd duidelijk gemaakt", klinkt het. "Hij vertrouwt er volledig op dat wij er alles aan doen om terug te keren naar succes en daar vervolgens te blijven."

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