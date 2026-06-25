Volgens voormalig Red Bull Racing-monteur Calum Nicholas is de kans reëel dat Max Verstappen de Formule 1 vroegtijdig verlaat als de sport niet meer bij hem past. De huidige ambassadeur van het Oostenrijkse team stelt dat de viervoudig wereldkampioen altijd trouw blijft aan zichzelf en niet zomaar doet wat hem wordt opgedragen. Dat laat hij weten in de podcast Up To Speed van Will Buxton.

De toekomst van de 28-jarige coureur is al enige tijd onderwerp van gesprek in de paddock. Na de Grand Prix van Japan sprak Verstappen openlijk zijn twijfels uit over een langer verblijf op het hoogste autosportpodium, mede door de ingrijpende reglementswijzigingen omtrent de elektromotor die vanaf 2026 van kracht zijn geworden. Hoewel de Nederlander nog tot en met eind 2028 onder contract staat bij de renstal uit Milton Keynes, bevat die verbintenis specifieke ontsnappingsclausules waardoor een eerder vertrek tot de mogelijkheden behoort.

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Eerlijkheid voorop

Nicholas benadrukt dat men de uitspraken van de viervoudig kampioen uiterst serieus moet nemen. "Ik denk dat Max één van die mensen is, die van maandag tot en met zondag altijd dezelfde persoon is. Hij is altijd eerlijk, nietwaar? Ik denk ook dat dit is wat velen zo waarderen aan Max. Hij doet namelijk niet wat iemand hem opdraagt, dus ik luister over het algemeen naar wat Max zegt in dit soort gevallen", aldus de voormalig monteur.

De Brit, die tegenwoordig ook actief is als spreker en ambassadeur, denkt dat de stercoureur van Red Bull Racing vooral het pure racen wil beschermen. "Ik denk dat hij vooral bedoelt te zeggen: ik wil dat deze sport de F1 blijft waar we van houden. En hij is de enige coureur die naar eigen goeddunken in andere klassen mag racen. Dat doet hij omdat hij van racen houdt. Dus als hij zegt: er zijn veel races waar ik van houd. En dit zijn de dingen die ik zo leuk vind aan de F1, maar ik wil dat het de F1 blijft waar ik van houd, dan denk ik dat hij gewoon eerlijk is", verklaart Nicholas.

Druk van de volle kalender

Naast de technische veranderingen door de FIA wijst Nicholas ook op de overvolle kalender en de randzaken die steeds meer tijd opslokken. Waar de Formule 1 oorspronkelijk mikte op 24 raceweekenden, is de druk op de coureurs volgens hem enorm toegenomen door de commerciële groei van de sport. "Hun verplichtingen naast de 24 raceweekends zijn ook niet meer hetzelfde als toen ik in de F1 kwam. De mediaverplichtingen waren voor veel coureurs minimaal. Je deed misschien een paar reclamespotjes per jaar voor één van je sponsors, maar de eisen die nu aan de coureurs worden gesteld zijn heel anders", stelt hij vast. Hij noemt deze extra taken dan ook "echt tijdrovend".

Dat financiële compensatie die werkdruk niet zomaar wegneemt, is voor de voormalig Red Bull-medewerker een uitgemaakte zaak. "Het is wel mooi om te zeggen dat je veel geld kunt verdienen, maar met meer geld voorkom je geen burn-out", waarschuwt Nicholas. Hij hoopt dan ook dat de sportleiding luistert naar de signalen van coureurs zoals Verstappen. "En als je dat dan combineert met trainingen, races en andere dingen... Er zijn veel andere raceklassen die minder van je vragen en waar je ook veel plezier kunt hebben", vervolgt hij. "Ik denk dat we er gewoon voor moeten zorgen dat wat we van de sport vragen, ook is wat de beste coureurs ter wereld willen. Als je wilt dat de beste coureurs en het beste personeel ter wereld komen werken in de Formule 1, dan moet je het aantrekkelijk maken", besluit de ambassadeur.

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