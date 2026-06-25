'Alonso wil door in de Formule 1, maar twijfelt vanwege één grote reden'
'Alonso wil door in de Formule 1, maar twijfelt vanwege één grote reden'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-journalist Lawrence Barretto neigt Fernando Alonso ernaar om zijn carrière in de koningsklasse van de autosport na dit seizoen voort te zetten. De inmiddels 44-jarige coureur staat voor een belangrijke keuze over zijn toekomst, aangezien zijn huidige verbintenis bij Aston Martin aan het einde van het jaar afloopt.
De twijfels van de tweevoudig wereldkampioen komen voort uit de zwaar tegenvallende prestaties van zijn huidige werkgever. Aston Martin kent een dramatisch verloop van het kampioenschap en bezet na de eerste acht raceweekenden de tiende plaats bij de constructeurs, met slechts één WK-punt dat in Monaco werd behaald door een reeks straffen van coureurs die hierdoor de top tien uitvlogen. De AMR26, ontworpen onder leiding van Adrian Newey, kampt met grote aerodynamische problemen en uitdagingen rondom de Honda-krachtbron. Ondanks het feit dat de renstal uit Silverstone een groot updatepakket voor later in de zomer op de planning heeft staan, weegt de huidige vorm zwaar op de ervaren rijder.
Alonso worstelt met situatie
Barretto stelt dat de man uit Oviedo, die komend weekend in Oostenrijk met 432 gereden races achter zijn naam aan de start verschijnt, worstelt met de situatie. "Alonso neigt ernaar om ook na dit seizoen door te willen gaan", laat de journalist optekenen. Tegelijkertijd plaatst hij daar een belangrijke kanttekening bij. "Hij gaat echter gebukt onder de gedachte om in de niet-competitieve bolide van Aston Martin te moeten rijden", aldus Barretto over de tweestrijd van de routinier.
Mogelijke terugkeer naar Alpine
Mocht de ex-coureur van onder meer Ferrari en McLaren besluiten om Aston Martin te verlaten, dan zingen er in de paddock hardnekkige geruchten rond over een sensationele terugkeer naar Alpine. De Franse formatie, waar Alonso in het verleden onder de naam Renault zijn twee wereldtitels veroverde, presteert momenteel aanzienlijk beter en staat vijfde in de WK-stand. Een overstap naar de renstal uit Enstone zou bovendien een hereniging betekenen met Flavio Briatore. De Italiaan fungeert nog altijd als manager van de coureur en heeft inmiddels weer een leidende rol op zich genomen binnen het team van Alpine.
Besluit in de zomerstop
Ondanks de aanhoudende speculaties en de interesse van andere partijen, heeft de leiding van Aston Martin de hoop op een langere samenwerking nog niet opgegeven. Zowel teambaas Mike Krack als eigenaar Lawrence Stroll heeft meermaals uitgesproken dat zij in de Spanjaard nog steeds de ideale man zien om hun project te leiden. De verwachting is dat de meest ervaren coureur uit de geschiedenis van de sport de aankomende zomerstop zal gebruiken om een definitief besluit te nemen over zijn toekomst.
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