Max Verstappen heeft gereageerd op de speculaties rondom zijn veelbesproken bezoek aan het Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de afspraak in Oostenrijk al langer stond en dat hij zich niet druk maakt om mensen die zijn vliegbewegingen in de gaten houden.

De toekomst van de Limburger is momenteel een actueel onderwerp in de paddock. Door de tegenvallende prestaties in het huidige seizoen bezet hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Omdat zijn contract een ontsnappingsclausule bevat waarmee hij Red Bull Racing eind dit jaar zou kunnen verlaten, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Een overstap naar Mercedes wordt daarbij veelvuldig genoemd. Toen onlangs via social media uitlekte dat hij het kantoor in Oostenrijk bezocht, trokken velen dan ook direct hun conclusies.

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Verstappen over vergadering en privéjet

In gesprek met Viaplay wordt Verstappen gevraagd naar de ophef rondom zijn tripje naar de Oostenrijkse basis. Hij is daar heel duidelijk over. "Dat gaat niemand wat aan", klinkt het nuchter. Volgens hem was er absoluut geen sprake van een plotselinge crisisvergadering na de race in het prinsdom. "Dat was sowieso al gepland, dus niet dat dat opeens uit de lucht kwam vallen na Monaco", aldus Verstappen, die op het stratencircuit vanaf de voorste rij mocht starten, maar al na een paar meter uitviel door een kapotte power unit.

Ook het volgen van zijn privéjet kwam ter sprake. Fans wisten zijn reis naar Salzburg feilloos te traceren dankzij Flightradar24. "Kijk, natuurlijk kan je mijn vliegtuig volgen", stelt hij. Gevraagd of hij dat niet vervelend vindt, haalt hij zijn schouders op. "Nee, ik heb daar geen problemen mee", vervolgt de viervoudig wereldkampioen. "Ze kunnen zien waar ik ben, en ze kunnen ernaar vragen, maar ik geef alleen antwoord waar ik antwoord op wil geven. En op dat gebied heb ik daar op dit moment niet echt veel meer aan toe te voegen", besluit hij stellig.

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