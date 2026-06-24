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Ben jij net zo snel als Verstappen? Test hier je reactiesnelheid!

game — Foto: © GPFans

Ben jij net zo snel als Verstappen? Test hier je reactiesnelheid!

Redactie
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Formule 1-coureurs reageren altijd bizar snel op het uitgaan van de startlichten bij een race. Het lijkt soms haast onmenselijk hoe snel ze weten te reageren. Professionele rijders hebben doorgaans een reactievermogen tussen de 150 en 300 milliseconden. Weet jij dit te evenaren? Test je reactiesnelheid nu met onderstaande GPFans-game. Hoe hoog scoor jij in het algemeen klassement?

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