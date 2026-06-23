Verstappen kan zege Oostenrijk ruiken na aftreden Keir Starmer
Verstappen kan zege Oostenrijk ruiken na aftreden Keir Starmer
De Britse premier Keir Starmer heeft gisteren zijn aftreden aangekondigd, wat volgens een opvallende statistiek uitstekend nieuws is voor de fans van Max Verstappen. In het verleden viel het vertrek van een regeringsleider in het Verenigd Koninkrijk namelijk al drie keer samen met een Grand Prix-zege voor de coureur van Red Bull Racing.
De opmerkelijke reeks begon in 2019. Toen Theresa May op 24 juli van dat jaar haar ambt neerlegde, won Verstappen vier dagen later de race in Duitsland. In 2022 herhaalde dit scenario zich zelfs twee keer. Boris Johnson trad op 6 september af, waarna de Nederlander op 11 september zegevierde in Italië. Nog geen twee maanden later, toen Liz Truss op 25 oktober het veld ruimde, pakte de Red Bull-rijder vijf dagen later de overwinning in Mexico. In datzelfde jaar kroonde hij zich bovendien tot wereldkampioen.
Opvallende trend
Gisteren, op 22 juni, legde Starmer na aanhoudende interne kritiek zijn functie als leider van de Labour Party en premier neer. Daarmee lijkt de weg vrij voor een nieuw succes voor Verstappen. De eerstvolgende race op de kalender is komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk, die van 26 tot en met 28 juni wordt verreden. Deze race vindt plaats op de Red Bull Ring, een circuit dat door de vele successen van de coureur ook wel de 'Verstappenring' wordt genoemd.
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