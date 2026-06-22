Meteorologisch centrum Oostenrijk geeft weerswaarschuwing af voor Formule 1-race

Het wordt oppassen geblazen bij de F1 Grand Prix van Oostenrijk aankomend weekend. Het nationale meteorologisch centrum van het land heeft namelijk weerswaarschuwingen afgegeven. Niet alleen de teams en coureurs moeten goed opletten, maar ook de fans.

Het Formule 1-circus arriveert deze week op de Red Bull Ring nabij de dorpjes Spielberg en Zeltweg. Het vormt de achtste ronde van het wereldkampioenschap. Andrea Kimi Antonelli leidt de tussenstand, ondanks zijn uitvalbeurt in Barcelona-Catalonië, met een voorsprong van 41 punten op kersverse Ferrari-winnaar Lewis Hamilton. George Russell in de andere Mercedes vinden we daar nog eens 9 punten achter. Voor de energiedrankfabrikant is Oostenrijk natuurlijk de thuisrace, maar of we goede resultaten van Red Bull Racing kunnen verwachten is nog maar de vraag. Max Verstappen heeft tot dusver slechts één keer op het podium gestaan.

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Code geel in Oostenrijk

Het weer speelt altijd een grote rol in de autosport en dat zal bij de Formule 1 in Oostenrijk geen uitzondering zijn. Er zit namelijk een hittegolf aan te komen in Europa, waarbij ook Oostenrijk geraakt zal worden. De koudste dag zal de donderdag zijn, wanneer de mediaverplichtingen plaatsvinden, maar zelfs dan wordt het nog 32°C. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag wordt het 33°C en het wordt nog een graadje warmer tijdens de kwalificatie op zaterdag. Ook gedurende de Grand Prix van zondag worden temperaturen van 34°C verwacht.

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Het meteorologisch centrum heeft voor Stiermarken, het gebied waarin de Red Bull Ring ligt, code geel afgegeven vanwege de hitte. Toeschouwers worden geadviseerd genoeg koud water mee te nemen om niet oververhit te raken. Ondertussen zullen de teams rekening moeten houden met bijvoorbeeld meer bandenslijtage door het warme asfalt en mogen de coureurs cool suits dragen. Mercedes vreest dat de batterijproblemen door het warme weer alleen maar erger kunnen worden.

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