'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'
'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'
Mercedes kampt momenteel met ernstige betrouwbaarheidsproblemen rondom de batterij van de Formule 1-power unit, waarbij oververhitting een boosdoener kan zijn. Omdat de temperaturen de komende zomermaanden oplopen, is de vrees dat de uitvalbeurten bij het fabrieksteam en klantenteams de komende races alleen maar zullen toenemen.
De problemen kwamen pijnlijk aan het licht tijdens de F1 Grand Prix van Canada, waar George Russell in de dertigste ronde vanaf de leiding uitviel. Technisch directeur James Allison bevestigde later dat een catastrofale storing in de batterij, veroorzaakt door aanzienlijke hitteschade, leidde tot een onmiddellijke uitschakeling van de motor. Het defecte onderdeel was dusdanig beschadigd dat het vanwege brandgevaar per schip naar het Verenigd Koninkrijk moest worden vervoerd in plaats van per vliegtuig. Daardoor gaan er ook nog eens weken overheen, voordat Mercedes deze überhaupt kan onderzoeken. Ook in Spanje sloeg het noodlot toe, toen Kimi Antonelli in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië stilviel met een vergelijkbare elektrische storing.
Wolff maakt zich zorgen om betrouwbaarheidsproblemen
Naast het fabrieksteam ondervindt ook klantenteam McLaren hinder van de haperende Mercedes-krachtbron. Zo kampten Lando Norris en Oscar Piastri eerder dit seizoen al met elektrische problemen die resulteerden in uitvalbeurten en het niet kunnen starten van een race. Geen van de papajakleurige bolides stond op de grid in China. Wolff steekt zijn zorgen dan ook niet onder stoelen of banken. De Mercedes-teambaas noemde de huidige situatie onlangs "niet goed genoeg", en benadrukte dat het oplossen van de mankementen de absolute prioriteit heeft. "We kunnen simpelweg niet meedoen om een kampioenschap als een auto elke tweede race dikke punten verliest", klonk het verder.
Warme zomermaanden vormen een groot risico
De link met oververhitting baart de Duitse renstal grote zorgen met het oog op de naderende zomer. Eind deze maand en in juli en augustus staan er diverse Europese races op de kalender waar de temperaturen flink kunnen oplopen. Er worden temperaturen van boven de dertig graden verwacht tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring aankomend weekend. Ook tijdens de Grand Prix van Hongarije is het vaak erg heet, en dus vormt de race op de Hungaroring een aanzienlijk risico voor de toch al kwetsbare batterijmodules. Omdat de hitte de oververhittingsproblemen verder kan verergeren, werkt Mercedes momenteel in de fabriek in Brixworth met man en macht aan bijgewerkte batterijmodules om verdere schade tijdens de warme raceweekenden te voorkomen.
Mercedes kan speciaal verzoek indienen vóór ADUO-zekerheid
Om problemen met de accu's aan te pakken, moeten teams een gedetailleerd verzoek indienen bij de FIA, inclusief bewijs van defecten en CAD-tekeningen. De internationale autosportbond beoordeelt vervolgens het verzoek en de feedback van andere teams voordat zij de wijzigingen goedkeurt. Wordt het verzoek geweigerd, omdat de FIA de situatie niet erg genoeg acht, dan moet Mercedes wachten op bevestiging rondom het ADUO-reglement. Hebben ze inderdaad een te grote achterstand op Red Bull Ford, dan kunnen ze via ADUO nog met upgrades komen voor de batterij.
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