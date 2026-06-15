Toto Wolff vreest dat zijn renstal de strijd om de wereldtitel niet kan volhouden als de betrouwbaarheid van de power unit van Mercedes niet snel verbetert. De teambaas van de Zilverpijlen stelt dat het onacceptabel is dat de auto's te vaak belangrijke punten mislopen door mechanische defecten. Dat laat hij weten naar aanleiding van de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië.

Onder de nieuwe motorreglementen van dit seizoen is de betrouwbaarheid van de elektrische componenten een groot pijnpunt gebleken voor zowel het fabrieksteam als de klantenteams van Mercedes. Tijdens de race in Spanje leek klassementsleider Antonelli nog op weg naar de tweede plaats in de wedstrijd, nadat hij met nog vierronden te gaan zijn teamgenoot George Russell in de eerste bocht had gepasseerd. Een ronde later kwam de Italiaan echter stil te staan met zijn W17, wat zijn eerste uitvalbeurt van het jaar betekende. Het defect werd later toegeschreven aan een probleem met de batterij.

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Puntenverlies onacceptabel

Wolff benadrukt dat de aanhoudende problemen de titelaspiraties van de Duitse renstal serieus in gevaar brengen. "We kunnen simpelweg niet meedoen om een kampioenschap als een auto elke tweede race dikke punten verliest. Het is de ene na de andere, en om als eerste te finishen, moet je eerst finishen. Dit is gewoon niet goed genoeg", aldus de Oostenrijker tegenover Sky Sports F1.

Toto cannot hide his frustration as Kimi exits the race ?#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/A0R5H3O6qD — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

De uitvalbeurt van Antonelli staat namelijk niet op zichzelf. Eerder viel Russell al uit terwijl hij aan de leiding reed tijdens de Grand Prix van Canada, eveneens door problemen met de elektrische motor. Ook buiten het fabrieksteam zorgt de Mercedes-motor voor de nodige kopzorgen. Regerend wereldkampioen Lando Norris werd in Monaco gedwongen de strijd te staken vanwege een probleem met de power unit van zijn McLaren. De Britse coureur kampt al langer met defecten rondom de integratie van de motor en de MGU-K. Hij en teamgenoot Oscar Piastri konden überhaupt niet aan de start staan in China.

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