Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moet de Formule 1 de regels rondom zusterteams en klantenteams veel strenger definiëren. De Oostenrijker is kritisch op de voordelen van dubbel eigendom, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een compleet verbod, zoals McLaren-CEO Zak Brown wenst. Een zogeheten volledige handrem zou de sportieve overleving van kleinere renstallen namelijk onmogelijk maken, zo vertelde Wolff aan PlanetF1.

De discussie over de onafhankelijkheid van constructeurs staat momenteel hoog op de agenda binnen de koningsklasse. McLaren-CEO Zak Brown diende onlangs een formele klacht in bij de autosportbond FIA en eist een verbod op constructies waarbij één partij meerdere teams bezit. Op dit moment is Red Bull GmbH de enige eigenaar met twee teams op de grid: Red Bull Racing en Visa Cash App RB. De roep om verandering werd verder aangewakkerd door een incident tijdens de Grand Prix van Miami eerder dit jaar, waarbij een inhaalactie van Max Verstappen op een coureur van het zusterteam de wenkbrauwen deed fronsen.

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'Gefaciliteerde inhaalactie'

Wolff begrijpt de frustratie van zijn collega bij McLaren en erkent dat dubbel eigendom onvermijdelijk voordelen met zich meebrengt. "Als je dubbel teameigendom en dubbele controle hebt, zijn er automatisch voordelen op veel gebieden, en sommige, ik zou zeggen de meeste, vallen binnen de regels", stelt Wolff. De teambaas wijst daarbij specifiek naar het voorval in Florida. "We hadden een race in Miami waar een inhaalactie werd gefaciliteerd. Zou dat zijn gebeurd tussen teams die niet onder dezelfde controle stonden? Misschien wel, misschien niet", aldus de topman.

Geen volledige handrem

Toch weigert de Mercedes-teambaas mee te gaan in de eis van Brown om dergelijke allianties volledig te verbieden. Volgens Wolff is de relatie tussen een A- en B-team in de praktijk niet heel anders dan de samenwerking tussen een topteam en een regulier klantenteam. Hij benadrukt dat kleinere formaties simpelweg afhankelijk zijn van deze constructies. "Als we zeggen: oké, volledige handrem, de sport is in goede conditie, we willen elf constructeurs hebben, dan betekent dat dat iedereen zijn eigen motor meebrengt, iedereen zijn eigen versnellingsbakken, achterkanten, et cetera", legt Wolff uit. "Dat zou natuurlijk nirwana zijn, maar hoe zou een relatief klein team als Haas dat vandaag de dag moeten doen? Dat is niet mogelijk", voegt hij daaraan toe.

De Oostenrijker herinnert eraan dat de Amerikaanse renstal zonder de intensieve samenwerking met Ferrari überhaupt niet had kunnen instappen. "Gene Haas had niet in de Formule 1 kunnen stappen als hij geen deal met Ferrari had gehad, want als kleiner team kun je simpelweg niet je eigen motor, versnellingsbak, hydraulica en koeling produceren", verduidelijkt hij.

Strengere regels

In plaats van een rigoureus verbod pleit Wolff voor een scherpere afbakening van de reglementen. Binnen de F1 Commission wordt momenteel al gesproken over de zogeheten 'Sectie F', die strengere fysieke en digitale scheidingen tussen partnerteams moet afdwingen. Wolff steunt de roep om meer duidelijkheid. "Vanuit mijn standpunt denk ik dat we regels moeten hebben waarbij samenwerkingen op het gebied van ontwikkeling en op sportief vlak strikt gedefinieerd moeten worden", stelt de teambaas. "Voor mij is de enige juiste uitkomst en doelstelling dat er regels komen die nog duidelijker maken wat wel en niet mag", besluit hij.

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