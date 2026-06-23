Damon Hill denkt dat verschillende Formule 1-teams bewust motorvermogen achterhouden om te profiteren van het nieuwe ADUO-systeem. De oud-wereldkampioen stelt dat renstallen de reglementen rondom motorontwikkeling in hun voordeel proberen te buigen door hun ware snelheid te verbergen.

Dat laat de Brit weten in de podcast The Undercut. Het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunity-systeem (ADUO) is dit jaar geïntroduceerd om te voorkomen dat de prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te groot worden. Op basis van een prestatie-index voor de verbrandingsmotor deelt de autosportbond FIA extra ontwikkelingsruimte uit aan fabrikanten die achterlopen op de best presterende krachtbron. Uit de eerste officiële metingen is gebleken dat Red Bull Powertrains momenteel de benchmark vormt, waardoor concurrenten als Mercedes, Ferrari, Honda en Audi in aanmerking komen voor extra upgrades.

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Ware identiteit onthullen

Hill vermoedt echter dat de huidige krachtsverhoudingen op papier niet overeenkomen met de werkelijkheid op de baan. "Het is behoorlijk interessant dat we nu blijkbaar mensen hebben die het systeem bespelen", stelt de analist. "We geloven dat sommige teams mogelijk over meer vermogen beschikken dan ze laten zien, omdat ze weten dat ze anders benadeeld worden bij de ADUO-ontwikkelingsmogelijkheden", vervolgt hij. Volgens de oud-coureur wachten deze teams bewust af tot de extra ontwikkelingstijd is veiliggesteld. "Ze denken: ik ga je niet laten zien wat ik in huis heb totdat de veranderingen zijn doorgevoerd, en daarna doe ik mijn cape af en onthul ik mijn ware identiteit", aldus Hill.

Onderlinge strijd

Medepresentator Mark Hughes wijst in de podcast specifiek naar de dynamiek tussen Mercedes en Ferrari tijdens de eerste races van het jaar. Hoewel Mercedes momenteel de sportieve overhand heeft met coureurs George Russell en Kimi Antonelli, valt de verbrandingsmotor van het team volgens de FIA-metingen buiten de top. "Ik denk dat je een scenario had waarin de prestaties werden gemeten en Mercedes bijvoorbeeld vermoedde dat Ferrari niet het achterste van de tong liet zien", legt Hughes uit. "Daardoor lieten zij zelf ook niet alles zien. Omdat ze elkaar in de gaten hielden, is Red Bull misschien wel als beste uit de bus gekomen", aldus de journalist.

Strategisch steekspel

Dat Lewis Hamilton namens Ferrari de Grand Prix van Barcelona wist te winnen vlak nadat de eerste ADUO-resultaten bekend werden gemaakt, voedt de theorie dat er sprake is van een bewuste tactiek. Hill sluit zich dan ook aan bij de lezing van zijn collega en ziet het achterhouden van vermogen als een onvermijdelijk onderdeel van de autosport. "Dat is een interessante observatie", reageert de voormalig wereldkampioen. "Dit is gewoon weer een nieuwe strategie. Het is een volgend strategisch spel binnen het spel dat Formule 1 heet", concludeert Hill.

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