Als het aan teambaas James Vowles ligt, dan blijven Carlos Sainz en Alexander Albon ook volgend seizoen aan Williams verbonden. De leider van de Britse formatie stelt dat beide coureurs volledig in het project geloven en dat zij transparant zouden zijn als ze de wens hadden om te vertrekken.

Na een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap vorig jaar, vallen de resultaten dit seizoen tot nu toe tegen. De huidige FW48 kampt met een gebrek aan downforce en weegt naar schatting twintig tot dertig kilogram te zwaar. Hierdoor bezet het team uit Grove momenteel de achtste plaats in de stand met elf punten. Toch ziet Vowles potentie, mede door de behaalde punten in Miami, Montreal en Monaco. Het team voert bij de komende races stapsgewijs gewichtsbesparende updates door om het tij te keren.

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Eerlijkheid en transparantie

Hoewel de huidige vorm twijfels zou kunnen zaaien bij de rijders, benadrukt Vowles dat de relatie met zijn coureurs ijzersterk is. "Het mooie aan allebei is dat ze dezelfde waarden hebben als ik, namelijk eerlijkheid en transparantie", klinkt het tegenover Motorsport.com. "We voeren eerlijke gesprekken, helemaal vanaf oktober vorig jaar toen ik problemen begon te zien, tot aan de periode van januari tot maart. En dan vertel ik wat we eraan doen om het dit jaar op te lossen. Deze open houding zorgt er volgens de teambaas voor dat de coureurs precies weten waar ze aan toe zijn. "Wat het voor Carlos en Alex betekent, is dat ze weten dat ze bij mij krijgen wat ze zien. Ik vertel de slechte dingen, maar ik vertel ook de goede dingen." Vowles wijst daarbij op de ontwikkelingssnelheid en de nieuwe onderdelen die naar het circuit worden gebracht. "Omdat we dezelfde waarden delen qua eerlijkheid en transparantie, betekent het dat als ze iets anders overwegen, ze naar me toe komen en er met me over praten."

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Toekomst bij Williams

Er circuleren momenteel geruchten die Sainz linken aan een overstap naar Audi of Aston Martin voor het seizoen 2027. Beide coureurs beschikken echter over een contract dat tot ten minste eind volgend jaar doorloopt. Vowles is er dan ook van overtuigd dat het duo nergens heen gaat. "Op dit moment willen Carlos en Alex dat hun toekomst hier ligt. Dat hebben ze tegen mij gezegd, maar dat hebben ze tegelijkertijd ook publiekelijk verteld."

Vowles snapt dat zijn coureurs hun opties openhouden als er een plek vrijkomt bij een topteam, maar hij maakt zich geen zorgen. "Als er morgen een positie vrijkomt bij Mercedes, zouden ze gestoord zijn om hun opties niet te overwegen", geeft hij toe. "Ik maak me echter geen zorgen. Ik denk dat er momenteel niet veel winnende teams zijn, één of twee. Die zijn niet van plan [hun rijdersbezetting] snel te veranderen", stelt Vowles. "Alex en Carlos hebben al veel van hun tijd geïnvesteerd om hier een team van te maken dat zij willen. Het is hun team en dat is niet iets wat je ergens anders op de grid kunt krijgen."

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