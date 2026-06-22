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Lewis Hamilton smiles as Kimi Antonelli pouts at the Barcelona GP

Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026 | F1 Shorts

Lewis Hamilton smiles as Kimi Antonelli pouts at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO
46 reacties

Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026 | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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