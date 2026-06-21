Tijdens de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series op het stratencircuit van Coronado is een toeschouwer gearresteerd nadat hij over de hekken was geklommen. De fan betrad de baan om een praatje te maken met Sheldon Creed, de huidige coureur van het Haas Factory Team. Het incident vond op zaterdag plaats tijdens de allereerste race op de Naval Base Coronado in San Diego, een unieke locatie voor de Amerikaanse stockcar-racerij.

De ongebruikelijke actie speelde zich af tijdens de zogeheten United Rentals Driven to Serve 250, de achttiende race van het NASCAR O'Reilly-seizoen. Terwijl de deelnemers op het circuit op de militaire basis stilstonden vanwege rode vlaggen, besloot de toeschouwer de omheining te trotseren om Creed te benaderen. De coureur van het Haas Factory Team - wat overigens van dezelfde Haas als het Haas F1 Team is - lachte over de boardradio: "Ik denk dat hij dronken is." Ondanks de opmerkelijke onderbreking liet Creed zich na de herstart niet uit het veld slaan. De coureur reed de hele middag in de top tien en sloot de race in San Diego uiteindelijk af op een derde plaats, achter racewinnaar Austin Hill en nummer twee Taylor Gray.

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Fan gearresteerd

Nadat de fan zijn praatje met Creed had gemaakt, klom hij met zijn slippers terug over de hoge hekken om vervolgens te doen alsof er niks aan de hand was. Een paar minuten later werd hij echter gearresteerd. Omdat het circuit op een militaire basis ligt en de fan dus legerterrein heeft betreden zonder toestemming, kan het hem heel duur komen te staan, aangezien het als een misdrijf op federaal niveau kan worden gezien. Dit zou veel strenger bestraft kunnen worden dan als hij over de hekken was geklommen op een 'normaal' circuit, dus op privéterrein.

"I think he's wasted."



A fan just hopped the fence to chat with @sheldoncreed ? pic.twitter.com/QPZyCbP6TI — The CW Sports (@TheCW_Sports) June 21, 2026

Welp they got him



How big of a dumbass you got to be jump the fence to a track and of all tracks, A NAVAL BASE https://t.co/YAo5NwMfYE pic.twitter.com/aoeh62KVON — Colby Evans (@StartAndParkCar) June 21, 2026

Er hingen overigens rode vlaggen vanwege een zeer zware crash met een tiental auto's, nadat Sam Mayer de binnenkant toucheerde en tegen de buitenmuur werd gekatapulteerd in de krappe, maar snelle eerste bocht. Alle coureurs zouden relatief ongeschonden uitstappen, al voelde Mayer zich ontzettend schuldig en had Anthony Alfredo een boel blauwe plekken op zijn benen na "de hardste impact van mijn leven".

Vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd wordt de NASCAR Cup Series gehouden op het Coronado-stratencircuit. Het wordt uitgezonden op Ziggo Sport 3.

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