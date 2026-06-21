close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
NASCAR Cup Series drivers at Coronado Naval Base in San Diego

Dronken fan klimt over hekken tijdens NASCAR-race en wordt gearresteerd

NASCAR Cup Series drivers at Coronado Naval Base in San Diego — Foto: © IMAGO

Dronken fan klimt over hekken tijdens NASCAR-race en wordt gearresteerd

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Tijdens de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series op het stratencircuit van Coronado is een toeschouwer gearresteerd nadat hij over de hekken was geklommen. De fan betrad de baan om een praatje te maken met Sheldon Creed, de huidige coureur van het Haas Factory Team. Het incident vond op zaterdag plaats tijdens de allereerste race op de Naval Base Coronado in San Diego, een unieke locatie voor de Amerikaanse stockcar-racerij.

De ongebruikelijke actie speelde zich af tijdens de zogeheten United Rentals Driven to Serve 250, de achttiende race van het NASCAR O'Reilly-seizoen. Terwijl de deelnemers op het circuit op de militaire basis stilstonden vanwege rode vlaggen, besloot de toeschouwer de omheining te trotseren om Creed te benaderen. De coureur van het Haas Factory Team - wat overigens van dezelfde Haas als het Haas F1 Team is - lachte over de boardradio: "Ik denk dat hij dronken is." Ondanks de opmerkelijke onderbreking liet Creed zich na de herstart niet uit het veld slaan. De coureur reed de hele middag in de top tien en sloot de race in San Diego uiteindelijk af op een derde plaats, achter racewinnaar Austin Hill en nummer twee Taylor Gray.

Fan gearresteerd

Nadat de fan zijn praatje met Creed had gemaakt, klom hij met zijn slippers terug over de hoge hekken om vervolgens te doen alsof er niks aan de hand was. Een paar minuten later werd hij echter gearresteerd. Omdat het circuit op een militaire basis ligt en de fan dus legerterrein heeft betreden zonder toestemming, kan het hem heel duur komen te staan, aangezien het als een misdrijf op federaal niveau kan worden gezien. Dit zou veel strenger bestraft kunnen worden dan als hij over de hekken was geklommen op een 'normaal' circuit, dus op privéterrein.

Er hingen overigens rode vlaggen vanwege een zeer zware crash met een tiental auto's, nadat Sam Mayer de binnenkant toucheerde en tegen de buitenmuur werd gekatapulteerd in de krappe, maar snelle eerste bocht. Alle coureurs zouden relatief ongeschonden uitstappen, al voelde Mayer zich ontzettend schuldig en had Anthony Alfredo een boel blauwe plekken op zijn benen na "de hardste impact van mijn leven".

Vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd wordt de NASCAR Cup Series gehouden op het Coronado-stratencircuit. Het wordt uitgezonden op Ziggo Sport 3.

Gerelateerd

Formule 1

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto

Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto

  • Vandaag 07:48
  • 11
FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..."

FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..."

  • Gisteren 18:20
Carlos Sainz pleit voor radicaal nieuw F1-format met wisselende auto's

Carlos Sainz pleit voor radicaal nieuw F1-format met wisselende auto's

  • Gisteren 09:02
  • 4
Kalff ziet kalender nog veranderen: Bahrein en Portimão zijn mogelijkheden

Kalff ziet kalender nog veranderen: Bahrein en Portimão zijn mogelijkheden

  • 19 juni 2026 14:30
Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"

Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"

  • 1 uur geleden
Verstappen blijkt tot het uiterste te gaan: "Hij nam doos met eigen dempers mee"

Verstappen blijkt tot het uiterste te gaan: "Hij nam doos met eigen dempers mee"

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

12:35
Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"
11:24
Verstappen blijkt tot het uiterste te gaan: "Hij nam doos met eigen dempers mee"
10:12
Shell speelt cruciale rol in Ferrari-upgrade: extra vermogen in GP Oostenrijk
09:01
FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal
07:48
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken" NINA GADEMAN

Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"

1 uur geleden
FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal MOTOGP

FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal

Vandaag 09:01
FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..." nieuwe formule 1-doelen

FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..."

Gisteren 18:20
Allison wuift geruchten over Mercedes en Russell weg: "Slaat helemaal nergens op" james allison reageert

Allison wuift geruchten over Mercedes en Russell weg: "Slaat helemaal nergens op"

Gisteren 14:49
Ontdek het op Google Play
x