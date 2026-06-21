Nina Gademan kruipt volgende maand achter het stuur van een Formule 1-auto tijdens het Goodwood Festival of Speed. Voor de Nederlandse coureur, die deel uitmaakt van het juniorprogramma van Alpine, gaat er naar eigen zeggen een langgekoesterde wens in vervulling.

Het prestigieuze autosportevenement vindt plaats van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli. Gedurende dit weekend zal Gademan de beroemde hill climb trotseren met de Alpine E20. Dit is van origine de Lotus E20 uit 2012, een wagen die werd gebouwd in dezelfde fabriek in Enstone. Dit chassis beschikt over de luide, atmosferische 2,4-liter V8-motor van Renault, die om en nabij de 750 tot 800 pk levert. Het is bovendien de auto waarmee Kimi Räikkönen destijds de Grand Prix van Abu Dhabi wist te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Gademan spreekt van een speciaal moment

Het talent uit Wijster deelde het nieuws op haar social media. "Als kind had ik nooit kunnen bedenken dat ik de kans zou krijgen om zoiets als dit te ervaren", schrijft Gademan. "Het is een speciaal moment en één waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Dank je wel, Alpine", zo klinkt het.

De F1 Academy-coureur maakt officieel deel uit van de Alpine Academy en rijdt dit seizoen voor het Nederlandse team MP Motorsport. Ze kende een uitstekende start van haar campagne door in maart direct de openingsrace in Shanghai vanaf pole position te winnen. Na het meest recente raceweekend in het Canadese Montreal bezet zij momenteel de zesde plaats in het kampioenschap met een totaal van dertig punten.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd