Carlos Sainz is met een radicaal idee op de proppen gekomen: volgens de Spanjaard zou de Formule 1 een compleet ander format moeten aannemen om een eerlijker wereldkampioenschap te creëren. De Spanjaard stelt voor om coureurs los te koppelen van vaste teams, zodat de individuele prestaties zwaarder wegen dan de dominantie van een specifieke auto.

Dat blijkt uit uitspraken van de voorzitter van de coureursvakbond GPDA bij Mundo Deportivo. Het huidige seizoen verloopt moeizaam voor de ex-Ferrari-rijder, die momenteel met slechts zes punten in de achterhoede van het middenveld strijdt. Terwijl Andrea Kimi Antonelli en het team van Mercedes de kampioenschappen soeverein aanvoeren, wist de Spanjaard in de recente races in Monaco en Spanje geen punten te scoren met de FW48-bolide. Om de sport eerlijker te maken, deelt hij nu zijn ideale scenario voor de koningsklasse.

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Gelijke kansen

In het door Sainz voorgestelde systeem zouden alle rijders gedurende het jaar in verschillende wagens stappen. "Ik heb altijd nagedacht over een categorie waarin je twintig races afwerkt en elke coureur twee races met elke auto rijdt", aldus de teamgenoot van Alexander Albon. Op die manier wordt een coureur volgens hem meer een onafhankelijke deelnemer die door de Formule 1 wordt ingehuurd, in plaats van een vast onderdeel van een renstal. "Dan zou ik de kans krijgen om twee races voor Williams te doen, twee voor Mercedes en twee voor Ferrari. Alle rijders zouden exact dezelfde kans hebben om het wereldkampioenschap te winnen", legt hij uit.

Echt rijderskampioenschap

Deze rotatie zou er volgens de Williams-coureur voor zorgen dat de ranglijsten een veel realistischer beeld geven van de daadwerkelijke verhoudingen. "Dat zou het coureurskampioenschap vormen, en wat je voor het team scoort, is dan het constructeurskampioenschap", vervolgt hij zijn uitleg. Het is volgens hem de manier om de invloed van het materiaal te elimineren. "Je zou de merken volledig los kunnen koppelen van de coureurs en je zou een echt rijderskampioenschap en een echt constructeurskampioenschap hebben", besluit het GPDA-kopstuk.