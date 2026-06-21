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Juncadella, Verstappen, Hamilton, socials

Juncadella plaagt Verstappen: 'Heel onattent van je om de GP van Oostenrijk te doen'

Juncadella, Verstappen, Hamilton, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Juncadella plaagt Verstappen: 'Heel onattent van je om de GP van Oostenrijk te doen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Dani Juncadella heeft via social media een plagerige sneer uitgedeeld aan Max Verstappen. De Spaanse coureur stelt dat hij het teleurstellend vindt dat de Red Bull Racing-coureur volgend weekend de voorkeur geeft aan de Formule 1-race in Oostenrijk, in plaats van deel te nemen aan de 24-uursrace op Circuit de Spa-Francorchamps.

De opmerking van Juncadella komt niet zomaar uit de lucht vallen. Volgend weekend vallen de CrowdStrike 24 Hours of Spa en de F1 Grand Prix van Oostenrijk precies met elkaar samen. Terwijl de uithoudingsrace in de Ardennen op zaterdagmiddag van start gaat, werkt de Formule 1 op de Red Bull Ring in Spielberg tegelijkertijd het reguliere raceweekend af. Vanwege deze overlap op de kalender kan Verstappen niet zelf in actie komen tijdens de langeafstandsklassieker.

Juncadella plaagt Verstappen

Juncadella is zelf wel van de partij in België en doet dat uitgerekend voor het team van de Nederlander. Hij zal de Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing met startnummer 3 delen met zijn vaste teamgenoten Jules Gounon en Chris Lulham. Afgelopen mei kwamen Juncadella en Verstappen nog wel samen in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring, toen niet alleen Gounon maar ook Lucas Auer hen vergezelde.

© SRO/JEP
© SRO/JEP

Op X reageerde Juncadella op een bericht van Verstappen. "Mooie helm, hoor, maar erg onattent van je om de 24 uur van Spa over te slaan om in een F1-auto ergens rond Zeltweg rondjes te gaan rijden", schreef hij plagerig. Zeltweg is één van de dorpjes dat naast de Red Bull Ring ligt.

Toekomstige deelname

Verstappen steekt zijn liefde voor het langeafstandsracen overigens niet onder stoelen of banken. Eerder dit jaar gaf hij aan dat hij graag aan de 24 uur van Spa had willen deelnemen als de Formule 1-kalender dat had toegelaten. Ook de 24 uur van Le Mans staat hoog op zijn verlanglijstje, waarbij hij ambieert om in de toekomst voor de algehele overwinning in de Hypercar-klasse te strijden. Tevens heeft hij een deelname aan de 24 uur van Daytona op het oog, maar dan in de GTD-klasse voor GT3-auto's in plaats van de GTP-klasse voor de Hypercars. Voorlopig ligt de focus echter op de koningsklasse van de autosport, waar hij momenteel met 55 punten de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet.

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