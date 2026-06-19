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Oracle impacted by Middle East war

Kalff ziet kalender nog veranderen: Bahrein en Portimão zijn mogelijkheden

Oracle impacted by Middle East war — Foto: © IMAGO

Kalff ziet kalender nog veranderen: Bahrein en Portimão zijn mogelijkheden

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Viaplay-analist Allard Kalff denkt dat de Formule 1-kalender voor dit jaar nog wel eens op de schop kan gaan. De commentator stelt dat een mogelijke terugkeer van de afgelaste races in het Midden-Oosten afhangt van geopolitieke ontwikkelingen en dat dit directe gevolgen kan hebben voor de seizoensfinale.

De oorspronkelijke kalender is na het schrappen van de vroege Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië teruggebracht naar 22 raceweekenden. Op de vraag van presentatrice Anne-Greet Haars of het bij dat aantal blijft, houdt Kalff nadrukkelijk een slag om de arm. "Dat zou toch nog wel eens kunnen veranderen. Dat hangt natuurlijk enorm af van aanstaande vrijdag, dat het contract tussen Iran en de rest van de wereld getekend gaat worden", aldus de analist. Begin dit jaar brak er een conflict uit in de regio, wat de internationale autosportbond FIA destijds dwong om de evenementen te annuleren.

Mogelijke verschuiving

Mocht de veiligheid in de Golfstaten door een nieuw akkoord terugkeren, dan liggen er volgens de expert scenario's klaar om in ieder geval één van de geschrapte races alsnog te verrijden. "Als we weer gewoon veilig naar de Golfstaten kunnen, dan zit men toch te denken van de Grand Prix van Bahrein. Die zou misschien toch kunnen op de datum van Abu Dhabi en dan Abu Dhabi een week later", verklaart Kalff. Momenteel staat de traditionele seizoensafsluiter op het Yas Marina Circuit nog altijd gepland voor het eerste weekend van december. Een dergelijke verschuiving zou betekenen dat de teams te maken krijgen met een nog latere ontknoping van het kampioenschap.

Portimão

Naast het schuiven met de raceweekenden in het Midden-Oosten, wijst de autosportjournalist ook op een Europees alternatief. "Bovendien is het ook zo dat er ook geroepen wordt dat Portimão toch dit jaar misschien al wel op de kalender zou staan. Als Bahrein en Saoedi-Arabië dus definitief niet gehouden gaan worden", voegt hij toe. Hoewel het Portugese circuit officieel pas vanaf volgend jaar op de planning staat als vaste vervanger van Zandvoort, circuleert de naam dus ook als mogelijke invaller voor het huidige seizoen. F1-topman Stefano Domenicali heeft eerder al bevestigd dat er noodplannen met reserveraces klaarliggen mocht de onrustige situatie in de slotfase van het jaar daarom vragen.

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