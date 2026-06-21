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Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP

Shell speelt cruciale rol in Ferrari-upgrade: extra vermogen in GP Oostenrijk

Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO
2 reacties

Shell speelt cruciale rol in Ferrari-upgrade: extra vermogen in GP Oostenrijk

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Ferrari hoopt tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk een belangrijke inhaalslag te slaan met een nieuwe motorupgrade, maar de focus ligt daarbij niet uitsluitend op de hardware. De Italiaanse renstal verwacht namelijk ook extra prestaties te kunnen putten uit de vooruitgang die is geboekt door brandstofleverancier Shell.

De FIA heeft de Formule 1-teams onlangs op de hoogte gesteld van de ranglijst die de zogeheten ADUO-ontwikkelingsmogelijkheden voor de motoren bepaalt. Uit de eerste berekeningen kwam tot verrassing van velen naar voren dat Mercedes niet over de beste verbrandingsmotor beschikt, hoewel de totale aandrijflijn van de Duitse constructeur mogelijk wel de sterkste is. De absolute referentie in de koningsklasse is momenteel Red Bull Ford. De Ferrari-power unit zou een achterstand van ruim vier procent hebben en dus heeft de formatie van Charles Leclerc en Lewis Hamilton extra ontwikkelingsmogelijkheden toegewezen gekregen om het verlies goed te maken.

Shell-update en nieuwe motor voor Oostenrijk

Als de voorbereidingen volgens plan verlopen, wordt de eerste van deze upgrades, de ADUO 1-motor, geïnstalleerd voor het raceweekend in Spielberg. Naast kleine aanpassingen aan de hardware van de SF-26, is de ontwikkeling bij Shell een cruciaal onderdeel van de stap voorwaarts. De trouwe partner van Ferrari heeft een vernieuwde, duurzame brandstof klaargestoomd die specifiek is geüpdatet voor gebruik in de nieuwe krachtbron. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer levert de nieuwe specificatie van de verbrandingsmotor, in combinatie met de nieuwe brandstof, het team een directe tijdwinst op. De Italianen kunnen rekenen op ongeveer vijf extra pk's uit deze nieuwe motor, wat naar schatting één tiende van een seconde oplevert, al hangt het af van het circuit.

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Een verdere evolutie, de ADUO 2, volgt waarschijnlijk pas na een tweede meetmoment van de FIA, over minimaal zes races, en na ontwikkelingen in de fabriek in Maranello. Het kan zijn dat het tweede set van motorupgrades pas aan het einde van het seizoen komt ter voorbereiding op 2027. De ontwikkelingsvoorsprong voor Ferrari zorgt achter de schermen inmiddels voor de nodige politieke discussies. Red Bull heeft geprotesteerd tegen de data van de autosportbond en dringt aan op ingrijpendere wijzigingen van de huidige reglementen.

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