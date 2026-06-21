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Verstappen in Barcelona

Verstappen blijkt tot het uiterste te gaan: "Hij nam doos met eigen dempers mee"

Verstappen in Barcelona — Foto: © IMAGO
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Verstappen blijkt tot het uiterste te gaan: "Hij nam doos met eigen dempers mee"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens IMSA-winnaar Renger van der Zande en F1-commentator Olav Mol gaat Max Verstappen tot het uiterste om zijn raceteams naar een hoger niveau te tillen. De twee tafelgasten in het Race Café van Ziggo Sport stellen dat de drang naar perfectie bij de Limburger zo groot is, dat hij zelfs tegen de wens van grote fabrikanten in durft te gaan.

Hoewel het huidige Formule 1-seizoen momenteel wat moeizaam verloopt voor de coureur van Red Bull Racing, steekt hij veel tijd in zijn eigen GT3-project. Verstappen Racing werkt dit jaar samen met Mercedes-AMG Motorsport. Naast zijn verplichtingen in de koningsklasse is de huidige nummer zeven in de tussenstand nauw betrokken bij de technische afstelling van zijn bolide, waarmee hij in actie kwam in de 24 uur van de Nürburgring en een aantal voorafgaande NLS-races.

Verstappen kwam met eigen dempers opdagen

Mol merkt op dat de kopman van Red Bull veel voldoening haalt uit dit proces. "Ik merk aan hem dat hij het prachtig vindt om met de groep mensen die hij nu heeft, het probleem te tackelen. Daar heeft hij ook ontzettend veel lol in", aldus de commentator. Van der Zande vult aan dat hij op Le Mans sprak met iemand die dicht bij het GT-programma op de Nordschleife stond. "Die zei: dit is gewoon een freak. Hij gaat zo tot het gaatje om het laatste uit die mensen, de techniek en zelfs de dempers te halen." Dat leidt soms tot wrijving met de vaste leveranciers. "Hij had een mannetje in Frankrijk, waarvan hij dempers had gekregen. Daar had hij een doos van gekregen. 'Ja, dit zijn de dempers waar we mee gaan rijden.' Dus AMG helemaal over de zeik. 'Dit willen we niet, want we hebben al Bilstein.'" Uiteindelijk koos Verstappen Racing voor Multimatic, maar de andere door Winward Racing gerunde Mercedes stond wel op Bilstein.

© IMAGO x GPFans
© IMAGO x GPFans

Max net als zijn vader Jos

Volgens Van der Zande heeft Verstappen die extreme gedrevenheid niet van een vreemde. Hij trekt een directe vergelijking met Jos, de voormalig F1-coureur die nu de regerend nationaal Belgisch rallykampioen is. "Hij is net zoals zijn vader. Die kon je op vrijdag van een kartrace-weekend bellen en zeggen dat er in Zuid-Italië een carburateur ligt die een halve tiende sneller gaat. Jos stapt dan 's nachts gewoon in de auto om die carburateur op te halen", illustreert hij de mentaliteit van de familie. Diezelfde onvoorwaardelijke inzet ziet Van der Zande nu terug bij de opbouw van het GT3-programma. "En zo zit Max ook in de wedstrijd. Hij vindt dat prachtig, dat zit in die familie. Die vinden het prachtig om dat laatste eruit te halen."

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