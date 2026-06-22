Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn allebei van mening dat de autosport momenteel veel te duur is geworden voor jong talent. De twee wereldkampioenen roepen de FIA en de Formule 1 op om in te grijpen en de autosport toegankelijker te maken, waarbij zij specifiek wijzen op de torenhoge kosten in de kartsport.

De financiële drempel om de top van de autosport te bereiken, vormt al jaren een obstakel. Een volledig seizoen in de internationale juniorkarting kan tegenwoordig oplopen tot bedragen in de honderden duizenden euro's. Hamilton, die momenteel uitkomt voor Scuderia Ferrari en eerder deze maand de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië won, ziet dat de sport daardoor onbereikbaar wordt voor kinderen uit gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen.

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Hamilton roept FIA en F1 op veranderingen door te voeren

De zevenvoudig wereldkampioen is scherp in zijn oordeel over de huidige gang van zaken. "Ik heb er niet echt tijd in gestoken om ernaar te kijken, want het is iets dat naar mijn mening constant de verkeerde kant op gaat. Er is geen verantwoordingsplicht wat betreft de mensen die deze organisaties of deze sporten leiden. Ik weet niet hoe, maar er moet een manier komen om het toegankelijk te maken, en het is belachelijk", aldus Hamilton tegenover Autosport.

Hij haalt daarbij een voorbeeld aan uit zijn eigen omgeving. "Ik ken iemand met een kind van acht jaar oud dat meer dan een miljoen dollar per jaar uitgeeft. Natuurlijk is het tegenwoordig duurder, maar toen ik begon, herinner ik me dat mijn vader in het eerste jaar twintigduizend pond uitgaf. Dat was alsof we een tweede hypotheek op het huis moesten nemen en de creditcards tot de limiet moesten gebruiken. Ik denk gewoon dat het vandaag de dag hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk is, voor iemand met een normale achtergrond om een positie te bereiken waarin hij kan concurreren met degenen die een miljoen uitgeven. Het zou niet toegestaan moeten zijn." Hij verwacht dat alleen nog kinderen uit rijke families kansen gaan krijgen in de autosport. "Totdat dat verandert, en dat ligt aan de FIA en de Formule 1. Zij moeten die veranderingen daadwerkelijk doorvoeren."

© IMAGO | Max Verstappen in het wereldkampioenschap karten in 2011

Verstappen ziet alternatief via simulator

Ook Verstappen deelt de grote zorgen over de financiële barrières. "We hebben allemaal veel geleerd van het karten. Het probleem is dat de prijzen gewoon door het dak schieten. Mensen betalen tien- tot twaalfduizend voor een ronde in de mini's. Dat is gewoon waanzinnig, dit soort prijzen", klinkt het vanuit de Red Bull Racing-coureur.

Volgens hem zorgt dit ervoor dat coureurs zonder vermogende achtergrond geen schijn van kans maken. "Dat beperkt soms echt talent dat niet de financiële steun heeft om op dit moment überhaupt de formule-racerij te bereiken. Daarom denk ik dat het belangrijk is om ook net buiten het karten te kijken", legt Verstappen uit. "Of ik zie in ieder geval al veel kinderen die nog steeds karten, maar ook op de simulator racen en leren rijden in F4-auto's of GT-auto's. Met hoe realistisch simulators zijn, kun je al tien stappen voorlopen qua voorbereiding voordat je in een formule-auto stapt."

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