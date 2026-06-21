Hollywood-ster Brad Pitt stond voor een enorme uitdaging op het circuit van Silverstone tijdens de opnames van de film 'F1'. De acteur moest tijdens een officieel raceweekend daadwerkelijk in een speciaal geprepareerde racewagen stappen ten overstaan van een volgepakte tribune en de wereldwijde media. In de podcast van Dax Shepard onthult de Amerikaan dat het ambitieuze filmproject direct zou zijn stopgezet door de producenten als deze eerste cruciale opnamedag op een mislukking was uitgedraaid.

De racefilm, geregisseerd door Joseph Kosinski en mede geproduceerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, draait om het fictieve team APXGP en bracht na de wereldwijde bioscooprelease in 2025 ruim 634 miljoen dollar op. Hamilton speelde een sleutelrol bij het waarborgen van de authenticiteit van de actiescènes op het circuit. Om het project zo realistisch mogelijk te maken, werd er gefilmd tijdens de echte Grand Prix-weekenden van 2023 en 2024, waarbij de crew volledig werd geïntegreerd in de paddock. Shepard kan zich niet voorstellen dat de acteurs zelf achter het stuur moesten kruipen, maar Pitt bevestigt dat de castleden inderdaad zelf het asfalt op moesten om de fysieke belasting geloofwaardig over te brengen. "Ze hebben ons in de auto's gezet. Tijdens de raceweekenden. Dat was mijn eerste opname, het was tijdens het raceweekend, de allereerste opname voor de hele crew", vertelt de acteur over de vuurdoop.

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Militaire precisie op Silverstone

De vuurdoop voor de filmcrew vond plaats in Groot-Brittannië, waar het productieteam te maken kreeg met het uiterst strakke tijdschema van de koningsklasse van de autosport. "Het eerste wat ze doen is ons naar buiten sturen op de dag van de kwalificatie, en er wordt met militaire precisie gewerkt, tot op de seconde nauwkeurig. We kregen vijftien minuten om naar buiten te gaan voor een publiek van honderden duizenden mensen op Silverstone", blikt Pitt terug op de zenuwslopende kwalificatiedag. "Silverstone is Wimbledon om het in perspectief te plaatsen, het is een kathedraal, het is heilige grond", stelt hij over de iconische Britse baan.

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Claustrofobisch gevoel in APXGP-bolide

Het besturen van de APXGP-bolide, in werkelijkheid een door Mercedes en Carlin gemodificeerde Formule 2-wagen met een vermogen van meer dan zeshonderd pk, was fysiek een enorme uitdaging. Om de strakke planning van de FIA niet in de war te schoppen, moest de acteur ruim van tevoren in de uiterst krappe cockpit plaatsnemen. "Ze hebben me een half uur te vroeg in de auto vastgezet, ik zweette mijn ballen eraf", herinnert de Amerikaan zich de hitte in de cockpit. De verplichte veiligheidsuitrusting zorgde voor een beklemmend en claustrofobisch gevoel tijdens het wachten. "Ze schroeven de headrest en het HANS-systeem vast, het is zintuiglijke deprivatie. Je zit in een badkuip die te kort is om je uit te strekken", beschrijft Pitt de oncomfortabele zithouding in de speciaal gebouwde racewagen.

De druk op de acteur en de rest van het team was op dat moment ongekend hoog, aangezien er geen ruimte was voor fouten in het officiële programma. Het kwartier op de baan moest direct bruikbaar beeldmateriaal opleveren. "Ze zetten ons vroeg in de auto, omdat we ons tijdslot niet mochten missen. We moesten ons echt bewijzen. Als die sessie niet goed verliep, dan zou de film niet gebeuren."

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