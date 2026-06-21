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Max Verstappen, Lando Norris and Zak Brown

Coulthard slaat terug na FIA-klachtbrief Zak Brown: 'Red Bull heeft F1 juist geholpen'

Max Verstappen, Lando Norris and Zak Brown — Foto: © IMAGO x GPFANS

Coulthard slaat terug na FIA-klachtbrief Zak Brown: 'Red Bull heeft F1 juist geholpen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

David Coulthard vindt dat er nog altijd geen officiële aanleiding is voor Red Bull om afstand te doen van zusterteam Racing Bulls. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar reageert daarmee op de aanhoudende kritiek van McLaren-CEO Zak Brown, die het in het huidige tijdperk van de koningsklasse onacceptabel vindt dat één moederbedrijf twee teams op de grid bezit. Coulthard benadrukt dat de Red Bull-organisatie juist decennialang heeft geïnvesteerd in de stabiliteit van de Formule 1.

Brown voert in 2026 nog altijd een felle campagne tegen de zogeheten A/B-constructies en heeft bij de FIA aangedrongen op een strikte scheiding van eigenaarschap om de integriteit van het wereldkampioenschap te waarborgen. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over het belang van volledige onafhankelijkheid tussen renstallen, hoewel hij erkent dat de synergie tussen teams binnen de huidige reglementen juridisch is afgedekt. Hoewel de FIA de reglementen rondom personeelswisselingen en technische gegevensuitwisseling aanzienlijk heeft aangescherpt, blijft het dubbele eigenaarschap onder de huidige Concorde Agreement toegestaan. Om verdere politieke druk te weerstaan, heeft het Oostenrijkse moederbedrijf inmiddels zelf extra interne muren opgetrokken tussen de operaties in Milton Keynes en Faenza.

Waarde van Red Bull mag niet vergeten worden

Gevraagd of Racing Bulls ooit volledig losgekoppeld zou kunnen worden van de Red Bull-familie, erkent Coulthard dat de publieke roep om verandering groter is dan ooit. "Ja, kijk, dat zijn absoluut het soort opmerkingen dat we publiekelijk hebben gehoord van Zak Brown bij McLaren", stelt de Schotse analist, die tevens Red Bull F1-ambassadeur is, in de Up to Speed-podcast. "Ik denk dat Toto ook heeft verwezen naar onafhankelijkheid en het belang van onafhankelijke teams, dus er ontstaat duidelijk een soort momentum in die richting. Echter, ik geloof niet dat er een officiële richtlijn over is en er is niets aangekondigd. Vanuit het oogpunt van Red Bull bezitten ze al heel lang twee Formule 1-teams en een Formule 1-circuit."

Coulthard wijst bovendien op de enorme waarde die de organisatie aan de grid heeft toegevoegd in tijden dat het wereldkampioenschap er financieel minder rooskleurig voorstond. "Als je daarnaar kijkt, hebben ze geholpen om van een klein achterveldteam een levensvatbaar top tien-team te maken. Dat waren ze nooit, totdat Red Bull zich inkocht", legt hij uit over de transformatie van het voormalige Minardi en Toro Rosso. Het zusterteam diende vervolgens jarenlang als de cruciale talentenfabriek voor de hoofdmacht. Coureurs uit het eigen juniorprogramma, waaronder de nu viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, wisten via deze route succesvol door te breken en de Formule 1 naar een hoger niveau te tillen.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Rendement op Racing Bulls-investering

Mocht het door nieuwe regelgeving in de nabije toekomst toch zover komen dat Red Bull het tweede team moet afstoten, dan levert dat volgens Coulthard een astronomisch rendement op. De marktwaarde van Formule 1-teams is in de laatste jaren geëxplodeerd, waarbij Racing Bulls momenteel wordt gewaardeerd op een bedrag van ruim twee miljard dollar. "Als je echt naar het grotere plaatje kijkt, hebben ze geïnvesteerd, en als ze ooit moeten verkopen, met het werk dat de Formule 1, Liberty en alle anderen hebben gedaan, gaan ze een aanzienlijk rendement op hun investering zien. Teams zijn gegaan van een waardering voor wat Williams werd verkocht, minder dan 200 miljoen dollar, naar een waarschijnlijke waarde van drie miljard dollar nu voor de topteams."

Vind jij het eerlijk dat Red Bull eigenaar is van twee verschillende Formule 1-teams?

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