De nieuwe reglementen om de motorprestaties in de Formule 1 in balans te houden werken precies zoals de bedoeling is, vindt Toto Wolff. De teambaas van Mercedes stelt dat het zogeheten ADUO-systeem voorkomt dat één fabrikant een te grote voorsprong opbouwt, maar benadrukt tegelijkertijd dat de koningsklasse ver weg moet blijven van een zogeheten Balance of Performance.

Voorafgaand aan de recente F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië informeerde de FIA de teams over de eerste aanpassingen onder de nieuwe Additional Development and Upgrade Opportunities-reglementen. Dit mechanisme bepaalt hoeveel extra kansen motorfabrikanten krijgen om hun power units te ontwikkelen, gebaseerd op de prestaties van uitsluitend de verbrandingsmotor. Uit de eerste metingen bleek dat de motor van Red Bull Ford momenteel de sterkste is. Ondanks dat Max Verstappen al niet om overwinningen mee kan doen, mag zijn motorleverancier dus alsnog geen upgrades ontwikkelen. Omdat Mercedes een achterstand van meer dan twee procent heeft op deze benchmark, krijgt de Duitse renstal één extra upgrademogelijkheid toegewezen. Fabrikanten als Ferrari, Audi en Honda, die een achterstand van meer dan vier procent hebben, mogen zelfs twee extra updates doorvoeren.

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Beschermingsmechanisme na eerdere dominantie

Wolff legt uit dat het systeem in het leven is geroepen om een scenario zoals bij de vorige grote reglementswijziging te voorkomen. Tussen 2014 en 2016 wist Mercedes immers 86 procent van de races te winnen. "Het was bedoeld als een beschermingsmechanisme om de situatie van 2014 te vermijden, waarbij één motorfabrikant zo'n groot voordeel had en er vandoor ging met de testkilometers en raceresultaten", verklaart Wolff tegenover onder andere GPFans. "Wij stonden toen wel aan de goede kant daarvan", voegt hij daaraan toe. Volgens de teambaas is dit precies wat de Formule 1 nu wil voorkomen. "Maar dit is wat we wilden vermijden, vooral met nieuwkomers als Audi en tot op zekere hoogte Honda met Aston Martin, en natuurlijk Red Bull. Zo hoort het te zijn", aldus Wolff.

Ver weg van BoP blijven

Hoewel de Formule 1 al langer werkt met regels om het veld dichter bij elkaar te brengen, zoals extra aerodynamische testtijd in de windtunnel of via computersimulaties voor lager geklasseerde teams, wil Wolff de huidige motoraanpak absoluut niet vergelijken met een Balance of Performance (BoP). Een dergelijk systeem, waarbij de reglementmakers gewicht toevoegen of motorprestaties inperken, wordt bijvoorbeeld gebruikt in het World Endurance Championship en de GT3-racerij. "Ik krijg een allergische uitslag als we het over BoP hebben. Dit is iets waar we in de Formule 1 ver weg van moeten blijven. Het is een politieke puinhoop in alle andere raceklassen", oordeelt hij.

De ervaren topman waarschuwt voor de gevolgen van een harde Balance of Performance. "Het zorgt ervoor dat fabrikanten de autosport verlaten, en daar ben ik heel dichtbij geweest, zoals in de DTM, in de GT's, op Le Mans. We moeten nooit in de verleiding komen om iemand te laten instemmen met hoe de Balance of Performance zou moeten uitvallen", legt Wolff uit. Wel staat hij achter het huidige ADUO-vangnet. "Als er een mechanisme is dat bestaat uit finetuning om ervoor te zorgen dat niemand voor schut staat op het gebied van de krachtbron, denk ik dat dat de juiste weg is, want als je naar de aerodynamica kijkt, is dat voor een compleet andere situatie uitgevonden."

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