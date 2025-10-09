Hoe F1-coureurs er met het drinksysteem voor zorgen dat ze niet uitgedroogd raken

Hoe krijgen Formule 1-coureurs het voor elkaar om tijdens een race te drinken? GPFans legt het hier uit.

Racend over circuits met duizelingwekkende snelheden van meer dan 320 kilometer per uur worden coureurs blootgesteld aan intense g-krachten en een verstikkende hitte in de cockpit - dorstig werk. Gehydrateerd blijven is daarom cruciaal voor hun veiligheid en gezondheid, en voor het behoud van hun focus en topprestaties. Maar hoe kunnen ze hun dorst lessen zonder hun ritme te verstoren?

Artikel gaat verder onder video

Hoe drinken F1-coureurs tijdens een race?

Coureurs hebben een zak met vloeistof - meestal 1,5 liter water gemengd met vitaminen en mineralen of andere dranken die ze lekker vinden - achter hun stoel of in de neus van hun auto. Deze zak is verbonden met een plastic slang die zich door hun helm slingert en vervolgens in verbinding staat met een pomp die handmatig wordt geactiveerd met een knop op het stuur. Wanneer ze moeten drinken, drukken ze op de 'DRINK'-knop op het stuur, waardoor de pomp wordt geactiveerd. De vloeistof wordt uit de zak gezogen en door de slang omhoog gestuwd. Deze slang wordt direct voor hun mond geplaatst, zodat ze kunnen drinken zonder hun concentratie op de baan te verliezen.

Hebben alle teams hetzelfde drinksysteem?

Hoewel de Red Bull-auto's zijn uitgerust met een pompsysteem voor drankjes, hanteren niet alle teams dezelfde aanpak. Mercedes geeft bijvoorbeeld nu de voorkeur aan de traditionele methode van drinken via een rietje dat verbonden is met een tas in de cockpit, zonder gebruik te maken van een pomp. Er zijn een paar mogelijke redenen hiervoor: de pomp voegt gewicht toe aan de auto en kan tijdens een race kapot gaan.

Een voorbeeld hiervan was te zien tijdens de hete Grand Prix van de Verenigde Staten in 2021, waar Red Bull-coureur Sergio Pérez last kreeg van uitdroging en vermoeidheid door een storing in zijn drinksysteem. "Ik had helemaal geen drinken. Het was extreem lastig, ik was compleet vermoeid vanaf ronde 20. Ik had geen kracht meer, kracht in mijn handen en voeten, en mijn zicht werd ook steeds oncomfortabeler. Ik probeerde puur te overleven."

Drinken alle coureurs tijdens de race?

Sommige coureurs, zoals Lewis Hamilton, hebben eerder toegegeven dat ze lange tijd geen drinksysteem hebben gebruikt. Anderen zeggen dat ze het niet altijd gebruiken, vooral niet tijdens races bij koudere temperaturen, wanneer ze geen behoefte hebben aan hydratatie.

We kunnen het natuurlijk niet over het drinksysteem hebben zonder het hilarische moment tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2018 te noemen, toen Kimi Raikkonen aan zijn Ferrari-ingenieur via de radio vroeg of zijn drinken verbonden was. Hij kreeg alleen te horen: "No, Kimi, you will not have the drink." Ook gingen de beelden van Charles Leclerc in Australië in 2025 veel rond, toen hij een discussie had met zijn engineer over water.

Hoeveel gewicht verliezen coureurs tijdens een race?

Tijdens een race kunnen coureurs tot wel 4kg en meer dan 2 liter water verliezen. Deze uitdroging kan leiden tot vermoeidheid, duizeligheid en een verminderde cognitieve alertheid, wat allemaal een aanzienlijke impact kan hebben op hun gezondheid, veiligheid en algehele prestaties. Reden te meer voor hen om dat essentiële drinksysteem te gebruiken.

