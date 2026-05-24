Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada als derde afgesloten. De Nederlander verreed een sterke race en stevende lange tijd af op P2, maar werd in de slotfase achterhaald door Lewis Hamilton.

Verstappen ving de Grand Prix van Canada aan vanaf de zesde plaats, nadat de zaterdag in Montreal moeizaam verliep voor de viervoudig wereldkampioen. De Nederlander hield zijn hoofd echter koel tijdens een chaotische en ingewikkelde race, en wist door een combinatie van strakke inhaalacties, strategische missers van McLaren en een DNF van George Russell door te stomen naar de tweede plaats. Verstappen leek dan ook af te stevenen op het zilver, maar kreeg in de slotfase het vuur aan de schenen gelegd door Lewis Hamilton.

Verstappen blij met eerste podiumplaats van het seizoen

De zevenvoudig wereldkampioen opende de aanval in een Ferrari. Verstappen wist lange tijd stand te houden, maar moest een paar ronden voor het einde zijn meerdere erkennen in zowel de pace van Ferrari als een strak uitgemeten inhaalactie van Hamilton: "Ik had wat mooie gevechten op de baan", vertelt Verstappen na afloop.

Hij vervolgt: "Vooraan racen is altijd leuker. Het is positief voor ons om onze eerste podiumplaats van het seizoen te behalen. Het gevecht met Hamilton was ook mooi. Ik ben erg blij, het was een lastig weekend. We moeten blijven verbeteren en harder werken dan de concurrentie, dat is het doel. We zullen zien wat we de komende races kunnen doen."

