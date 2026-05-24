close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in sprint qualifying in Canada

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Verstappen in sprint qualifying in Canada — Foto: © IMAGO

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada als derde afgesloten. De Nederlander verreed een sterke race en stevende lange tijd af op P2, maar werd in de slotfase achterhaald door Lewis Hamilton.

Verstappen ving de Grand Prix van Canada aan vanaf de zesde plaats, nadat de zaterdag in Montreal moeizaam verliep voor de viervoudig wereldkampioen. De Nederlander hield zijn hoofd echter koel tijdens een chaotische en ingewikkelde race, en wist door een combinatie van strakke inhaalacties, strategische missers van McLaren en een DNF van George Russell door te stomen naar de tweede plaats. Verstappen leek dan ook af te stevenen op het zilver, maar kreeg in de slotfase het vuur aan de schenen gelegd door Lewis Hamilton.

Verstappen blij met eerste podiumplaats van het seizoen

De zevenvoudig wereldkampioen opende de aanval in een Ferrari. Verstappen wist lange tijd stand te houden, maar moest een paar ronden voor het einde zijn meerdere erkennen in zowel de pace van Ferrari als een strak uitgemeten inhaalactie van Hamilton: "Ik had wat mooie gevechten op de baan", vertelt Verstappen na afloop.

Hij vervolgt: "Vooraan racen is altijd leuker. Het is positief voor ons om onze eerste podiumplaats van het seizoen te behalen. Het gevecht met Hamilton was ook mooi. Ik ben erg blij, het was een lastig weekend. We moeten blijven verbeteren en harder werken dan de concurrentie, dat is het doel. We zullen zien wat we de komende races kunnen doen."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

  • Gisteren 22:00
  • 6
Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

  • Gisteren 08:53
  • 18
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap Recap

Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"

Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"

  • 2 uur geleden
  • 1
Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium

Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium

  • 2 uur geleden
  • 6
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

  • 3 uur geleden
  • 10

Net binnen

00:53
Recap
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap
00:45
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
00:33
Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"
00:18
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
24-5
Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

1 uur geleden
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

1 uur geleden 1
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

2 uur geleden
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek George Russell

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

3 uur geleden 10
Ontdek het op Google Play
x