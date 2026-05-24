Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada als derde afgesloten. De Nederlander verreed een sterke race en stevende lange tijd af op P2, maar werd in de slotfase achterhaald door Lewis Hamilton.
Verstappen ving de Grand Prix van Canada aan vanaf de zesde plaats, nadat de zaterdag in Montreal moeizaam verliep voor de viervoudig wereldkampioen. De Nederlander hield zijn hoofd echter koel tijdens een chaotische en ingewikkelde race, en wist door een combinatie van strakke inhaalacties, strategische missers van McLaren en een DNF van George Russell door te stomen naar de tweede plaats. Verstappen leek dan ook af te stevenen op het zilver, maar kreeg in de slotfase het vuur aan de schenen gelegd door Lewis Hamilton.
Verstappen blij met eerste podiumplaats van het seizoen
De zevenvoudig wereldkampioen opende de aanval in een Ferrari. Verstappen wist lange tijd stand te houden, maar moest een paar ronden voor het einde zijn meerdere erkennen in zowel de pace van Ferrari als een strak uitgemeten inhaalactie van Hamilton: "Ik had wat mooie gevechten op de baan", vertelt Verstappen na afloop.
Hij vervolgt: "Vooraan racen is altijd leuker. Het is positief voor ons om onze eerste podiumplaats van het seizoen te behalen. Het gevecht met Hamilton was ook mooi. Ik ben erg blij, het was een lastig weekend. We moeten blijven verbeteren en harder werken dan de concurrentie, dat is het doel. We zullen zien wat we de komende races kunnen doen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- Gisteren 22:00
- 6
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium
- 2 uur geleden
- 6
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium
- 2 uur geleden
- 6
Russell wordt onderzocht na uitvalbeurt in Canada, FIA maakt foutje met DSQ-onderzoek | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
- 1 uur geleden
Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"
- 1 uur geleden
- 3
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
- 1 uur geleden
- 1
Hamilton geniet en pakt P2: "Geweldig om eindelijk weer eens met Max te racen"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei