F1 Driver Of The Day 2026: Hamilton uitverkozen tot de man van Canada
Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Hamilton beloond met publieksprijs
Lewis Hamilton beleefde zondag in Canada misschien wel zijn mooiste middag in Ferrari-dienst. De zevenvoudig wereldkampioen reed eigenlijk als in zijn beste dagen, had heerlijke gevechten met Max Verstappen en kwam knap als tweede over de streep in Montreal. De fans besloten hem dan ook met de welverdiende uitverkiezing van Driver of the Day te belonen. Dat leverde hem 27.7% van de stemmen op. Winnaar Kimi Antonelli kreeg 17.1% van de stemmen en kwam voor Max Verstappen (15.7%), Franco Colapinto (9.7%) en de uitgevallen George Russell (6.2%) terecht.
Driver Of The Day 2026
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Max Verstappen
|6
|30.0%
|GP China
|Kimi Antonelli
|1
|23.4%
|GP Japan
|Oscar Piastri
|2
|27.4%
|GP Miami
|Max Verstappen
|5
|26.3%
|GP Canada
|Lewis Hamilton
|2
|27.7%
|GP Monaco
|–
|–
|–
|GP Barcelona-Catalunya
|–
|–
|–
|GP Oostenrijk
|–
|–
|–
|GP Groot-Brittannië
|–
|–
|–
|GP België
|–
|–
|–
|GP Hongarije
|–
|–
|–
|GP Nederland
|–
|–
|–
|GP Italië
|–
|–
|–
|GP Spanje
|–
|–
|–
|GP Azerbeidzjan
|–
|–
|–
|GP Singapore
|–
|–
|–
|GP Verenigde Staten
|–
|–
|–
|GP Mexico-Stad
|–
|–
|–
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dhabi
|–
|–
|–
Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
