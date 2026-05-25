Verstappen lacht McLaren uit na Canada-blunder, FIA deelt straf uit aan Russell | GPFans Recap

De Grand Prix van Canada is achter de rug en zoals gebruikelijk is het op maandag tijd voor het grote napraten over wat er allemaal gebeurd is. In deze GPFans Recap nemen we je mee langs alle belangrijke nieuwtjes van deze Tweede Pinksterdag.

Op zondag zagen we - zo kun je toch wel stellen - de tot nu toe mooiste race van het seizoen in Canada en vanzelfsprekend viel er op de maandag nog het nodige na te bespreken over de door Kimi Antonelli gewonnen race in Montreal. De FIA had de handen nog vol en moest zich onder meer nog uitspreken over George Russell en Nico Hülkenberg. Max Verstappen had op zijn beurt het nodige te melden over onder meer McLaren en de wagens in de Formule 1.

FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

Voor George Russell is het vooral de wonden likken na het debacle tijdens de Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur was in gevecht met teamgenoot Kimi Antonelli, maar zag zijn W17 uiteindelijk met technische problemen uitvallen. Daarnaast had de FIA ook nog een appeltje met Russell te schillen, nadat de Engelsman enkele onderdelen uit zijn wagen gooide toen hij stilviel. Lees hier het hele artikel over de straf voor George Russell na zijn actie in Canada.

Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"

Voor Max Verstappen was de derde plek in Canada toch wel een opsteker waar de Nederlander behoefte aan had na de openingsfase van het 2026-seizoen. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd kan Verstappen een glimlach niet onderdrukken als hem gevraagd wordt naar de tactische keuzes van McLaren. Lees hier het hele artikel over de mooie reactie van Max Verstappen op de McLaren-flater.

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Max Verstappen stelt dat de Formule 1 te ver is afgedwaald van de pure autosport en een voorbeeld kan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij onlangs aan deelnam. De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat de huidige koningsklasse te veel draait om complexe regelgeving en energiemanagement, wat ten koste gaat van het racen zelf. "Formule 1 moet gewoon weer puurder worden", stelt de meervoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel met de quotes van Max Verstappen.

Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'

Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de werkwijze van Red Bull Racingin Canada. De coureur stelt dat het team zijn feedback over de afstelling van de wagen in de wind sloeg. Om zijn gelijk te bewijzen, besloot hij uiteindelijk toch mee te gaan in de keuzes van zijn engineers, om ze te laten voelen dat ze het niet bij het juiste eind zouden hebben. Lees hier het hele artikel met de quotes van Max Verstappen.

Stewards geven Hülkenberg zelden voorkomende straf na Grand Prix van Canada

De FIA heeft na afloop van de Grand Prix van Canada een uiterst opmerkelijke straf uitgedeeld aan Nico Hülkenberg. De autosportbond legde de coureur van Audi een voorwaardelijke stop-and-go penalty op, een sanctie die in de Formule 1 zelden op deze manier wordt toegepast. Lees hier het hele artikel met de straf voor Nico Hülkenberg.

Verstappen arriveert als eerste bij persconferentie: 'Wie heeft de Indy 500 gewonnen?'

Max Verstappen is - zoals we weten - een ware raceliefhebber in hart en nieren. De coureur van Red Bull Racing was zondag als eerste aanwezig bij de FIA-persconferentie en wilde direct weten hoe de legendarische Indy 500 was geëindigd. "Wie heeft de Indy500 gewonnen?", zo klonk de nieuwsgierige vraag uit de mond van de Red Bull-rijder. Lees hier het hele artikel met de quotes van Max Verstappen.

