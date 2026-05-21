De Grand Prix van Canada is hier en zoals gebruikelijk vangen we het weekend aan met de traditionele mediadag waarin we de coureurs weer eens aan het woord horen. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

We zijn afgetrapt met de eerste dag in Canada in de vorm van de gebruikelijke mediadag en vanzelfsprekend viel er een hoop te bespreken nadat er enkele weken geen Formule 1 is geweest. Voor Max Verstappen was er om de dag af te trappen uitstekend nieuws, want het lijkt erop dat de weg vrij is om volgend jaar weer deel te nemen aan de 24h Nürburgring wegens het schema van de koningsklasse. Ondertussen hadden diezelfde Verstappen en Hamilton updates over hun toekomst.

Geteisterde Russell witheet onderweg naar F1-race Canada: "Het kookt in zijn hoofd"

De Formule 1-karavaan is afgereisd naar Canada, waar aanstaande zondag de vijfde ronde van het wereldkampioenschap verreden gaat worden. Hoe pakken de reglementswijzigingen op dit circuit uit en kan George Russell een eind maken aan de dominante reeks van teammaat Kimi Antonelli?

Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

Max Verstappen heeft afgelopen weekend grote indruk gemaakt tijdens de 24 uur van de Nürburgring, al eindigde het avontuur door een technisch probleem in een teleurstelling. De coureur zag een goed resultaat in rook opgaan door een kapotte aandrijfas, maar een terugkeer naar de Nordschleife volgend jaar lijkt door een gunstige Formule 1-kalender zeer waarschijnlijk. Lees hier het hele artikel over het mooie nieuws voor Max Verstappen.

Hamilton over geruchten rondom pensioen: 'Ik ben van plan hier nog lang te blijven'

Lewis Hamilton heeft hardnekkige geruchten over een naderend pensioen resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat hij nog altijd zeer gemotiveerd is en van plan is om nog jarenlang in de Formule 1 actief te blijven. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton zijn uitspraken.

Verstappen zeer content met FIA-wijziging 2027: "Bijna terug naar normaal"

Max Verstappen heeft sterke aanwijzingen gegeven voor een langer verblijf in de Formule 1, mits de voorgestelde motorreglementen voor 2027 daadwerkelijk worden doorgevoerd, Tijdens de mediadag in Canada liet de Nederlander weten dat de geplande koerswijziging van de autosportbond FIA zijn besluit om de sport trouw te blijven positief kan beïnvloeden. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.

Russell sluit samenwerking Verstappen in GT-racing niet uit: "Zeg nooit nooit, wie weet?"

George Russell sluit een toekomstige samenwerking met Max Verstappen in de enduranceracerij zeker niet uit. De Brit keek afgelopen weekend met bewondering naar het debuut van de Nederlander tijdens de 24 uur van de Nürburgring en stelt dat hij er altijd voor openstaat om met de allerbesten te werken. "Zeg nooit nooit. Wie weet? Max is natuurlijk een van de allerbesten, en vorig jaar werd me vaak gevraagd hoe het zou zijn om zijn teamgenoot te zijn, maar dat ging meer over de Formule 1 dan over het delen van een stoeltje", zo begint de Brit. Lees hier het hele artikel over George Russell die praat over Max Verstappen.

