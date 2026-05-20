Verstappen liet start Nürburgring doelbewust schieten, GP Canada bedreigd door regen | GPFans Recap

De 24h Nürburgring ligt achter ons en we verleggen de focus op de Formule 1 en de Grand Prix van Canada. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het is de woensdag na de veelbesproken 24h Nürburgring en daar waar de meeste verhalen inmiddels wel verteld zijn, kan de focus langzaam maar zeker weer richting de Formule 1, want komend weekend staat de volgende race voor de deur in de vorm van de Grand Prix van Canada. Het is een weekend waarin met name de zondag weer onder een forse bedreiging van regen valt. Ondertussen waren er toch ook nog wel wat dingen te bespreken over afgelopen weekend: zo liet Maro Engel zich uit over Max Verstrappen en kwam naar buiten dat diezelfde Verstappen doelbewust de start aan een teamgenoot liet.

Engel lacht vermeende ruzie met Verstappen weg: "Het is nooit een conflict geweest"

Ongeveer precies één jaar geleden liep Max Verstappen na een vraag van GPFans nog volledig leeg over Maro Engel, nadat hij vreemd reageerde op Verstappen zijn ritje op de Nürburgring. We zijn nu een jaar verder en de twee zijn dikke maatjes: er zou zelfs nooit een conflict geweest zijn volgens de Duitser. Lees hier het hele artikel over wat Maro Engel te zeggen heeft over Max Verstappen.

Verstappen liet start vrijwillig schieten: 'Ik ken mezelf, ik wil met iedereen vechten'

Max Verstappen heeft tijdens de recente 24 uur van de Nürburgring bewust de start van de race aan teamgenoot Dani Juncadella overgelaten, omdat hij vreesde dat zijn eigen agressieve rijstijl in de openingsfase averechts zou werken. Volgens de Spaanse coureur wilde de viervoudig Formule 1-wereldkampioen voorkomen dat hij in de eerste ronde direct de strijd met de concurrentie zou gaan opzoeken. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die de start doelbewust liet schieten.

Weerbericht Canada: regen bedreigt Grand Prix op zondag

Na de race in Miami verplaatst het Formule 1-circus zich aankomend weekend naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Het belooft een wisselvallig weekend te worden op het Circuit Gilles-Villeneuve, waarbij zonnige periodes worden afgewisseld met een aanzienlijke kans op regen. Lees hier het hele weerbericht voor de Grand Prix van Canada.

Kelly Piquet geniet van foto's met Max Verstappen en dochter Lily in tropisch paradijs

Kelly Piquet heeft via sociale media een reeks aandoenlijke beelden gedeeld van een gezinsvakantie met Max Verstappen en hun eenjarige dochter Lily. Het Braziliaanse model toont haar volgers hoe de viervoudig wereldkampioen buiten de drukke Formule 1-kalender om geniet van zijn rol als vader op het eiland Saint-Barthélemy. Lees hier het bericht van Kelly Piquet.

Norris over droom buiten de Formule 1: 'Ik wil de 24 uur van Le Mans rijden'

Lando Norris heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De coureur van McLaren stelt dat hij graag andere raceklassen wil ontdekken en ziet het nieuwe endurance-programma van zijn eigen werkgever als de ideale kans. "Ik wil nog steeds andere dingen proberen, zoals Le Mans", vertelt Norris. "Nu McLaren meedoet aan Le Mans, is dat iets wat ik op een gegeven moment zeker wil gaan doen." Lees hier het bericht over Lando Norris zijn ambities.

