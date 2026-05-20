Kelly Piquet heeft via sociale media een reeks aandoenlijke beelden gedeeld van een gezinsvakantie met Max Verstappen en hun eenjarige dochter Lily. Het Braziliaanse model toont haar volgers hoe de viervoudig wereldkampioen buiten de drukke Formule 1-kalender om geniet van zijn rol als vader op het eiland Saint-Barthélemy.

De reis naar de Caraïbische Zee vond plaats vlak na de Grand Prix van Miami, die eerder deze maand werd verreden. Tijdens dat raceweekend werd de Red Bull-coureur nog aangemoedigd door zijn vriendin, zijn dochter, zijn zusje Victoria en haar kinderen. Direct na de verplichtingen in de Verenigde Staten vloog het gezin door naar Saint-Barthélemy om kostbare tijd met elkaar door te brengen. Omdat dergelijke momenten schaars zijn in het leven van de coureur, uitte zijn partner onlangs al de wens om de klok even stil te zetten. "Ik wou dat ik de tijd kon bevriezen", zo schreef de influencer eerder bij een van de beelden op haar Instagram Story.

Prachtige beelden

Inmiddels heeft de moeder van Lily een uitgebreide galerij met twintig beelden van het uitje online geplaatst. "(Lily's) St. Barths 2026", luidt het bijschrift van de reeks. De in april vorig jaar geboren dochter speelt de hoofdrol in veel van de foto's en video's. Op de beelden is onder meer te zien hoe Verstappen zijn dochter knuffelt en met haar op de arm loopt. Na de ontspannen dagen in de zon is de focus van de regerend wereldkampioen inmiddels weer verschoven naar het racen. Afgelopen weekend nam de coureur nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar de Mercedes-AMG GT3 van Team Verstappen door technische problemen als 38e eindigde, ondanks dat hij in zijn eigen stints de leiding had veroverd. Komende zondag staat de Grand Prix van Canada op het programma in Montreal.

