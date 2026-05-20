Kelly Piquet geniet van foto's met Max Verstappen en dochter Lily in tropisch paradijs
Kelly Piquet geniet van foto's met Max Verstappen en dochter Lily in tropisch paradijs
Kelly Piquet heeft via sociale media een reeks aandoenlijke beelden gedeeld van een gezinsvakantie met Max Verstappen en hun eenjarige dochter Lily. Het Braziliaanse model toont haar volgers hoe de viervoudig wereldkampioen buiten de drukke Formule 1-kalender om geniet van zijn rol als vader op het eiland Saint-Barthélemy.
De reis naar de Caraïbische Zee vond plaats vlak na de Grand Prix van Miami, die eerder deze maand werd verreden. Tijdens dat raceweekend werd de Red Bull-coureur nog aangemoedigd door zijn vriendin, zijn dochter, zijn zusje Victoria en haar kinderen. Direct na de verplichtingen in de Verenigde Staten vloog het gezin door naar Saint-Barthélemy om kostbare tijd met elkaar door te brengen. Omdat dergelijke momenten schaars zijn in het leven van de coureur, uitte zijn partner onlangs al de wens om de klok even stil te zetten. "Ik wou dat ik de tijd kon bevriezen", zo schreef de influencer eerder bij een van de beelden op haar Instagram Story.
Prachtige beelden
Inmiddels heeft de moeder van Lily een uitgebreide galerij met twintig beelden van het uitje online geplaatst. "(Lily's) St. Barths 2026", luidt het bijschrift van de reeks. De in april vorig jaar geboren dochter speelt de hoofdrol in veel van de foto's en video's. Op de beelden is onder meer te zien hoe Verstappen zijn dochter knuffelt en met haar op de arm loopt. Na de ontspannen dagen in de zon is de focus van de regerend wereldkampioen inmiddels weer verschoven naar het racen. Afgelopen weekend nam de coureur nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar de Mercedes-AMG GT3 van Team Verstappen door technische problemen als 38e eindigde, ondanks dat hij in zijn eigen stints de leiding had veroverd. Komende zondag staat de Grand Prix van Canada op het programma in Montreal.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen liet start vrijwillig schieten: 'Ik ken mezelf, ik wil met iedereen vechten'
- Vandaag 13:20
Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'
- 18 mei 2026 21:14
- 17
Montoya waarschuwt Verstappen: "Een sterk gerucht dat Hannah Schmitz ook vertrekt"
- 18 mei 2026 08:03
- 18
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Negen klassewinnaars in 24h Nürburgring: dit is hoe de Nederlanders het hebben gedaan
Vermeulen baalt enorm na crash vanuit virtuele leiding: 'Door een achterblijver kwam ik op het gras'
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"
Net binnen
Wolff kondigt grote Mercedes-upgrades aan voor Canada: "We moeten reageren"
- 56 minuten geleden
Kelly Piquet geniet van foto's met Max Verstappen en dochter Lily in tropisch paradijs
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO: Norris wil Verstappen achterna en wil graag starten in 24 uur van Le Mans l GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 3
Weerbericht Canada: regen bedreigt Grand Prix op zondag
- 3 uur geleden
- 1
Honda bevestigt grote stap voor het team: 'Batterijtrillingen verminderd'
- Vandaag 14:15
Verstappen liet start vrijwillig schieten: 'Ik ken mezelf, ik wil met iedereen vechten'
- Vandaag 13:20
Veel gelezen
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei