Stroll smiling, Alonso looking serious in black shades, both wearing Aston Martin green with red and white Canadian GP background and white Honda logo overlay

Honda bevestigt grote stap voor het team: 'Batterijtrillingen verminderd'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Honda heeft als belangrijk doel voor de Grand Prix van Canada om de coureurs van Aston Martin meer vertrouwen in de auto te geven. Volgens Shintaro Orihara, de Trackside General Manager van de Japanse motorleverancier, is het verbeteren van de bestuurbaarheid en het energiemanagement de sleutel om extra rondetijd te vinden op het Circuit Gilles-Villeneuve.

De start van de nieuwe samenwerking tussen de Britse renstal en de Aziatische fabrikant verliep dit seizoen uiterst moeizaam. De AMR26 kampte in de openingsfase van het kampioenschap met extreme trillingen vanuit de RA626H-krachtbron. Deze vibraties waren dusdanig hevig dat Fernando Alonso klaagde over gevoelloosheid in zijn handen en voeten, terwijl teambaas Adrian Newey toegaf dat onderdelen zoals de spiegels van de bolide trilden. Na de race in Japan bleef er een auto achter bij Honda om het probleem te onderzoeken, wat resulteerde in succesvolle mechanische updates aan de batterijbehuizing en het MGU-K-systeem tijdens de race in Miami.

Vertrouwen winnen in Montreal

Met de - zo lijkt het - opgeloste betrouwbaarheidsproblemen verschuift de focus nu naar de prestaties in Montreal, de thuisrace van Lance Stroll. "Tijdens de Grand Prix van Miami hebben we onze verbeteringen aan de batterijtrillingen en de algehele betrouwbaarheid van de krachtbron bevestigd", aldus Orihara bij PlanetF1. De topman legt uit dat het raceweekend in Florida een leermoment was voor het energiemanagement onder de nieuwe reglementen. "In Montreal zullen we ons richten op het verbeteren van de bestuurbaarheid en onze energiemanagementstrategie om de coureurs te ondersteunen bij het opbouwen van meer vertrouwen", vervolgt de ingenieur. "Als we de coureurs meer vertrouwen kunnen geven om de bochten sneller in te gaan en meer snelheid mee te nemen, dan ontgrendelen we rondetijd."

Aston Martin bevindt zich momenteel onderaan in het constructeurskampioenschap en snakt naar een goed resultaat. Het team moet het voorlopig doen met het huidige pakket, aangezien grote upgrades pas na de zomerstop worden verwacht. Het raceweekend in Canada wordt verreden volgens het Sprint-format, waarbij de eerste vrije training aankomende vrijdag om 18:30 uur Nederlandse tijd van start gaat. De hoofdrace begint zondagavond om 22:00 uur.

