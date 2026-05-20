Max Verstappen heeft tijdens de recente 24 uur van de Nürburgring bewust de start van de race aan teamgenoot Dani Juncadella overgelaten, omdat hij vreesde dat zijn eigen agressieve rijstijl in de openingsfase averechts zou werken. Volgens de Spaanse coureur wilde de viervoudig Formule 1-wereldkampioen voorkomen dat hij in de eerste ronde direct de strijd met de concurrentie zou gaan opzoeken.

Het team van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kwalificeerde zich afgelopen weekend als vierde voor de prestigieuze endurancewedstrijd in de Eifel. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Verstappen de start voor zijn rekening zou nemen in de Mercedes-AMG GT3 EVO. Na de kwalificatiesessie op vrijdagavond kwam de coureur van Red Bull Racing echter terug op dat besluit. In een gesprek met Juncadella gaf hij aan dat de verleiding te groot zou zijn om vanaf de vierde startplek direct posities te willen winnen, wat onnodige risico's met zich mee zou brengen voor een race die een heel etmaal duurt.

In een interview met SoyMotor.com doet Juncadella uit de doeken hoe de beslissing tot stand kwam. "Vrijdagavond, na de kwalificatie, kwam Max naar me toe en zei: 'Je kunt beter starten, want ik ken mezelf en het duurt 24 uur'", zo blikte hij terug op het onderonsje met de Nederlander. De Limburger was zich er terdege van bewust dat zijn natuurlijke drang om te racen de overhand zou kunnen krijgen in de hectische openingsfase. "Eerste ronde, vierde positie, ik ga met iedereen willen vechten. Start jij maar, dat lijkt me beter", zo luidde de duidelijke boodschap van Verstappen aan zijn teamgenoot.

Voor Juncadella, die naast zijn endurance-activiteiten voor Genesis ook de rol van reservecoureur vervult voor het Formule 1-team van Aston Martin, voelde het verzoek als een groot compliment en een blijk van vertrouwen. "Dat is fantastisch voor me. Om dat vertrouwen van hem te voelen, dat hij wil dat ik de klus klaar en de start goed aanpak. Ondanks de strategische keuze bij de start en een sterke race, eindigde het avontuur op de Nürburgring voor het kwartet, dat verder bestond uit Jules Gounon en Lucas Auer, in een teleurstelling. Het team reed met nog ongeveer drieënhalf uur op de klok comfortabel aan de leiding, maar een defecte aandrijfas maakte een voortijdig einde aan de kansen op de overwinning.