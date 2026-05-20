Lando Norris heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. De coureur van McLaren stelt dat hij graag andere raceklassen wil ontdekken en ziet het nieuwe endurance-programma van zijn eigen werkgever als de ideale kans.

Hoewel de focus van de enkelvoudig titelhouder momenteel volledig op de koningsklasse van de autosport ligt, kijkt hij al voorzichtig naar uitdagingen buiten de Formule 1-paddock. "Ik wil nog steeds andere dingen proberen, zoals Le Mans", vertelt Norris. "Nu McLaren meedoet aan Le Mans, is dat iets wat ik op een gegeven moment zeker wil gaan doen", voegt hij daaraan toe. De regerend kampioen benadrukt echter dat hij nog tijd genoeg heeft. "Ik ben nog jong, dus ik heb nog niet over alles nagedacht. Maar in de toekomst heb ik hopelijk kinderen en als zij dan gaan racen, kan ik het verhaal opnieuw beleven", aldus de coureur.

Hypercar-project

De wens van Norris sluit naadloos aan bij de recente ontwikkelingen binnen McLaren. De renstal heeft in april officieel bevestigd dat het vanaf volgend jaar zal deelnemen aan de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship en de befaamde 24-uursrace op het Circuit de la Sarthe. Het testprogramma voor de nieuwe McLaren MCL-HY, een bolide met een hybride V6-turbomotor, is deze maand al van start gegaan met coureurs als Richard Verschoor en Mikkel Jensen. McLaren-CEO Zak Brown heeft inmiddels bevestigd dat er gesprekken zijn gevoerd met zowel Norris als zijn teamgenoot Oscar Piastri over een mogelijke deelname, al vormt de overvolle Formule 1-kalender voorlopig de grootste hindernis.

Uitstapje

Dat Norris geniet van iconische omlopen buiten de standaard Formule 1-kalender, bleek onlangs ook tijdens een uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife. De coureur omschreef die ervaring als een absoluut hoogtepunt. "Eerlijk gezegd was het de meeste lol die ik dit hele jaar heb gehad. Het was ook zo leuk omdat het een circuit is dat ik veel heb gereden in Gran Turismo en iRacing", legt hij uit. "Ik ken de Nordschleife al jaren uit de simulator. Het is een van die banen waar iedereen op wil rijden. Of je nu een coureur bent of niet, het is altijd cool om te doen omdat het zo uniek is. In mijn McLaren was het eng en leuk tegelijk", blikt de Brit ten slotte terug.

