Volgens coureur Dani Juncadella is het nog maar de vraag of Max Verstappen in de toekomst terugkeert in de 24 uur van de Nürburgring. De recente teamgenoot van Verstappen stelt dat de viervoudig wereldkampioen weliswaar erg enthousiast is, maar dat de volle Formule 1-kalender mogelijk roet in het eten gooit. Dat laat hij weten in gesprek met SoyMotor.

De verwachtingen voor het debuut van de Red Bull Racing-coureur in de beroemde endurancerace waren hooggespannen. Samen met Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon behoorde de Nederlander tot de favorieten voor de eindzege. Een technisch probleem in de slotfase zorgde er echter voor dat de equipe veel tijd verloor en niet verder kwam dan de 38ste plaats. Ondertussen beleeft de coureur ook in de Formule 1 een uitdagende periode, waar hij na vier races met 26 punten de zevende plek in het kampioenschap bezet.

Juncadella waarschuwt voor clash met F1-kalender

Ondanks de teleurstelling op de Nordschleife is de ambitie om het nog eens te proberen absoluut aanwezig. Juncadella plaatst daar in het interview echter een kanttekening bij, wijzend op de plannen van de koningsklasse. "Nou, dat hangt van veel dingen af. Ik denk dat Max er in ieder geval veel zin in heeft. Hij heeft ons niets anders laten merken. Ik bedoel: ik weet dat hij wil terugkomen, maar hij heeft niet gezegd of het gaat gebeuren, of het doorgaat of niet. Ik weet het niet. Misschien besluit de Formule 1 wel om een raceweekend in hetzelfde weekend te plannen", aldus Juncadella. Hij vreest dat de sport het nieuwe format wil uitbuiten. "Daar wordt nu wel over gesproken. Het succes van dit alles is duidelijk gebleken, en de Formule 1 met het nieuwe format… Misschien pakken ze het zo aan dat ze zeggen: ‘Prima, dan zetten we gewoon een Formule 1-weekend op datzelfde moment.’ En wat gebeurt er dan? Want ja, dat is natuurlijk lastig. Hopelijk gebeurt dat niet, maar je weet hoe dat gaat", vervolgt hij.

Daarnaast benadrukt Juncadella dat de focus van Verstappen primair elders ligt. Zeker nu zijn huidige Formule 1-teamgenoot Isack Hadjar moeite heeft om aan te haken en Red Bull de hete adem van de concurrentie voelt, blijven de Grand Prix-weekenden het belangrijkst. "Wat ik wil zeggen is dat de prioriteit van Max op dit moment niet de Nürburgring is. Zijn prioriteit is natuurlijk de Formule 1. Maar het is wel zijn droom om ook te racen en te winnen op de Nürburgring. Dus ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt als ze zoiets doen", legt de teamgenoot uit. Mocht een nieuwe poging er toch van komen, dan ziet hij het liefst dezelfde formatie terug. "Wat zou Max dan beslissen? Want ik weet dat hij graag wil terugkeren naar de Nürburgring. En als hij terugkomt, dan denk ik dat de groep weer bij elkaar zou moeten komen", besluit Juncadella.

De Formule 1-kalender telt dit seizoen 24 races, waarbij de eerstvolgende wedstrijd de Grand Prix van Canada is op 24 mei. De editie van de 24 uur van de Nürburgring voor volgend jaar staat inmiddels gepland voor 27 tot en met 30 mei. Het is dus afwachten of de organisatie van de Formule 1 dat specifieke weekend in het voorjaar vrijhoudt, zodat de equipe van Verstappen een nieuwe gooi naar de overwinning kan doen.