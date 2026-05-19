Maro Engel, Max Verstappen, socials

Schneider looft Verstappen na Nürburgring-debuut: 'Kreeg bijna elke drie minuten een hartaanval'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Mercedes-ambassadeur Bernd Schneider heeft zich zeer lovend uitgelaten over het optreden van Max Verstappen tijdens de 24 Uur van de Nürburgring. Hoewel de viervoudig wereldkampioen in de slotfase te maken kreeg met technische problemen, wist hij een onuitwisbare indruk achter te laten op het Duitse merk. Volgens Schneider heeft de Nederlander laten zien dat zijn deelname veel meer was dan een simpele publiciteitsstunt.

De coureur van Oracle Red Bull Racing deelde afgelopen weekend een Mercedes-AMG GT3 met Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Het kwartet reed lange tijd aan de leiding, totdat een probleem met de aandrijfas zo'n vier uur voor het einde roet in het eten gooide en het team terugwierp naar de 38e plaats in de eindrangschikking. Desondanks keek Schneider, die als merkambassadeur en testcoureur nauw betrokken is bij de sportieve afdeling van Mercedes, zijn ogen uit. "Verstappen is een enorme aanwinst voor het volledige team", zo vertelde hij tijdens de Duitse uitzending van de race. "Het draait absoluut niet alleen om de media-aandacht. Hij is simpelweg ongelooflijk snel. Daarnaast heeft hij echt veel betekend voor het team. Ook de sfeer tussen de coureurs onderling is fantastisch om mee te maken", aldus de voormalig DTM-kampioen.

Schneider kreeg bijna een hartaanval van Verstappen

Voorafgaand aan het evenement waren er twijfels of de Formule 1-coureur risico zou gaan nemen of niet, maar volgens Schneider was de voorbereiding feilloos. "Natuurlijk dacht men aanvankelijk dat hij het rustig zou aanpakken, maar tegelijkertijd had hij zich hier uitzonderlijk goed op voorbereid", legde de Duitser uit. "Hij kwam hier zeker niet onwetend binnen. Ik heb uitgebreid met hem gesproken en hij is echt een ontzettend aardige gast. Hij wist bovendien precies wat hem te wachten stond", vervolgde de Mercedes-instructeur. Vooral de inzet op de baan liet de harten sneller kloppen. "Het duel dat hij tijdens zijn dubbele stint liet zien, vond ik echt enorm indrukwekkend. Ik gaf hierboven in de lounge commentaar en kreeg bijna iedere drie minuten een hartaanval", bekende Schneider.

Terwijl de zege op de Nordschleife uiteindelijk naar de zusterauto met startnummer 80 ging, smaakt het uitstapje voor Verstappen duidelijk naar meer. De 71-voudig Grand Prix-winnaar heeft de ambitie uitgesproken om de grote endurance-klassiekers zoals Le Mans, Spa en Daytona af te vinken. Hoewel een deelname aan de 24 Uur van Le Mans dit jaar niet mogelijk was vanwege een datumconflict met de Grand Prix van Spanje, heeft motorpartner Ford inmiddels bevestigd dat er gesprekken lopen voor de toekomst. Voorlopig moet de focus echter weer terug naar de Formule 1, waar aankomend weekend de Grand Prix van Canada op het programma staat.

Wat vind je ervan dat Max Verstappen naast de Formule 1 ook deelneemt aan endurance-races?

17 stemmen

