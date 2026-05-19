Dat de pitstraat een gevaarlijke plek kan zijn, zal elke monteur kunnen bevestigen. Afgelopen weekend tijdens de 24 uur van de Nürburgring werd iemand van de media daar ook weer even hardhandig aan herinnerd, al is het zonder kleerscheuren afgelopen.

Afgelopen weekend kwam Max Verstappen in actie op het Duitse circuit, het resultaat van maandenlange voorbereiding op de iconische baan. Hoewel het team in eerste instantie de wind mee had en Verstappen Racing aan de leiding lag, kwamen er ongeveer drie uur voor het vallen van de vlag problemen bij het team. Daardoor moest de nummer drie, Mercedes-AMG, uiteindelijk uitvallen, waardoor een zekere overwinning door de vingers glipte.

Fotograaf krijgt klap van monteur

Een actie die niet onopgemerkt voorbij kon gaan, toonde Jeroen Bleekemolen. Daar waar er in de pitstraat door een aantal monteurs even werd gedold, liep een nietsvermoedende fotograaf voorbij, die al snel doorhad dat het nog altijd “gevaarlijk” kan zijn in de pitstraat.

And don’t forget kids, always be careful in Pitlane! pic.twitter.com/2uQ9q93vfU — Jeroen Bleekemolen (@jbleekemolen) May 17, 2026

