Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring
Het kan niemand ontgaan zijn dat Max Verstappen afgelopen weekend een poging deed om de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam te zetten. Een fan die langs het circuit stond, liep naar bocht 69 om een boodschap voor de viervoudig kampioen achter te laten.
Tijdens de legendarische endurancerace afgelopen weekend eiste Maro Engel samen met Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin de eindzege op in de #80 Mercedes-AMG GT3 van Team RAVENOL. Voor het merk was dat de eerste overwinning in de ‘Groene Hel’ sinds 2016, wat tevens het jaar was waarin Engel zijn eerste zege in dit evenement boekte. Verstappen leek met zijn eigen formatie, Team Verstappen Racing, lange tijd op weg naar de overwinning. Een defecte aandrijfas in de slotfase wierp de Nederlander en zijn teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer echter ver terug, waarna de equipe als 38e over de streep kwam.
Verstappen grapte vorig jaar dat hij naar een nieuw startnummer zocht, toen bekend werd dat het nummer één naar regerend kampioen Lando Norris ging. De Nederlander hintte op het ‘pikante’ nummer 69, maar ging uiteindelijk voor de welbekende drie. Een fan die afgelopen weekend op de Nordschleife was, was deze uitspraak van Verstappen niet vergeten.
