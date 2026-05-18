Volgens Bradley Lord, de adjunct-teambaas van Mercedes, krijgt Kimi Antonelli voorlopig geen toestemming om zijn racelicentie voor de Nürburgring Nordschleife te behalen. De negentienjarige Italiaan sprak onlangs de wens uit om op de 'Groene Hel' in actie te komen, maar de leiding van de Duitse renstal heeft die discussie inmiddels resoluut beëindigd, zo laat de rechterhand van Toto Wolff weten.

De geruchtenstroom kwam op gang, nadat er op social media een video rondging waarin Antonelli aangaf dat hij de zogeheten DMSB Nordschleife Permit (DPN) nog voor het einde van het jaar wilde bemachtigen. Hoewel de regels voor deze licentie recentelijk zijn versoepeld en coureurs voor de hoogste categorie, de SP 9-klasse voor GT3-auto's, nog maar acht ronden en één strafvrije race in een lagere klasse hoeven af te werken, ziet Mercedes een dergelijk uitstapje niet zitten. De Zilverpijlen willen dat de coureur zich volledig concentreert op de Formule 1, waar hij momenteel na drie overwinningen de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft.

Verwijzing naar Verstappen

Tijdens het raceweekend van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring maakte Lord duidelijk dat een deelname van de jonge coureur absoluut niet aan de orde is. Op de vraag of Mercedes de koploper in het kampioenschap zou toestaan om de benodigde vergunning te halen, reageerde de adjunct-teambaas stellig. "Nee", zo stelde hij tegenover Nitro. "Ik heb er met hem over gesproken. Ik denk dat hij het meer als een grapje bedoelde."

Daarbij trok de topman een directe vergelijking met Max Verstappen, die afgelopen weekend in een Mercedes-AMG GT3 daadwerkelijk zijn debuut maakte in de Duitse langeafstandsrace. Met een glimlach voegde Lord eraan toe dat Antonelli het wellicht "na vier wereldkampioenschappen eens mag proberen", als knipoog naar de prestaties van Verstappen. Volgens hem heeft de Limburger "misschien een wat groter bereik dankzij zijn ervaring" in vergelijking met de pas negentienjarige Antonelli.