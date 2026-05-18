close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli wins GP Miami

Mercedes legt kampioenschapsleider Antonelli verbod voor Nürburgring op

Antonelli wins GP Miami — Foto: © IMAGO
1 reactie

Mercedes legt kampioenschapsleider Antonelli verbod voor Nürburgring op

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Bradley Lord, de adjunct-teambaas van Mercedes, krijgt Kimi Antonelli voorlopig geen toestemming om zijn racelicentie voor de Nürburgring Nordschleife te behalen. De negentienjarige Italiaan sprak onlangs de wens uit om op de 'Groene Hel' in actie te komen, maar de leiding van de Duitse renstal heeft die discussie inmiddels resoluut beëindigd, zo laat de rechterhand van Toto Wolff weten.

De geruchtenstroom kwam op gang, nadat er op social media een video rondging waarin Antonelli aangaf dat hij de zogeheten DMSB Nordschleife Permit (DPN) nog voor het einde van het jaar wilde bemachtigen. Hoewel de regels voor deze licentie recentelijk zijn versoepeld en coureurs voor de hoogste categorie, de SP 9-klasse voor GT3-auto's, nog maar acht ronden en één strafvrije race in een lagere klasse hoeven af te werken, ziet Mercedes een dergelijk uitstapje niet zitten. De Zilverpijlen willen dat de coureur zich volledig concentreert op de Formule 1, waar hij momenteel na drie overwinningen de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft.

Verwijzing naar Verstappen

Tijdens het raceweekend van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring maakte Lord duidelijk dat een deelname van de jonge coureur absoluut niet aan de orde is. Op de vraag of Mercedes de koploper in het kampioenschap zou toestaan om de benodigde vergunning te halen, reageerde de adjunct-teambaas stellig. "Nee", zo stelde hij tegenover Nitro. "Ik heb er met hem over gesproken. Ik denk dat hij het meer als een grapje bedoelde."

Daarbij trok de topman een directe vergelijking met Max Verstappen, die afgelopen weekend in een Mercedes-AMG GT3 daadwerkelijk zijn debuut maakte in de Duitse langeafstandsrace. Met een glimlach voegde Lord eraan toe dat Antonelli het wellicht "na vier wereldkampioenschappen eens mag proberen", als knipoog naar de prestaties van Verstappen. Volgens hem heeft de Limburger "misschien een wat groter bereik dankzij zijn ervaring" in vergelijking met de pas negentienjarige Antonelli.

Heeft Mercedes gelijk dat ze Antonelli verbieden om op de Nordschleife te rijden?

162 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes Kimi Antonelli Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"

  • Vandaag 12:43
  • 8
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

  • Vandaag 12:01
  • 6
Engel prijst aanpak van Verstappen na 24 uur Nürburgring: 'Zij hadden de zege verdiend'

Engel prijst aanpak van Verstappen na 24 uur Nürburgring: 'Zij hadden de zege verdiend'

  • 37 minuten geleden
Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1

Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1

  • 3 uur geleden
  • 1
Juncadella bewondert aanpak Max Verstappen: 'Ik moedig alle F1-coureurs aan hierheen te komen'

Juncadella bewondert aanpak Max Verstappen: 'Ik moedig alle F1-coureurs aan hierheen te komen'

  • Vandaag 14:12
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

  • Gisteren 14:06
  • 33

Net binnen

18:06
Engel prijst aanpak van Verstappen na 24 uur Nürburgring: 'Zij hadden de zege verdiend'
16:28
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"
15:41
Verstappen bevestigt terugkeer in 24h Nürburgring, maar wacht op antwoord van F1
15:04
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"
14:12
Juncadella bewondert aanpak Max Verstappen: 'Ik moedig alle F1-coureurs aan hierheen te komen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie" 24h Nürburgring

Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"

2 uur geleden 1
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt" 24h Nürburgring

Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"

3 uur geleden
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!" 24h Nürburgring

Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"

Vandaag 13:26
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"

Vandaag 12:01 6
Ontdek het op Google Play
x