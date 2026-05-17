Mercedes-topman ziet voor- en nadelen door Verstappen: "Alleen maar journalisten"
De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring zorgt voor ongekende aandacht voor Mercedes-AMG. Stefan Wendl, hoofd van de klantendivisie van het merk, stelt dat de komst van de viervoudig Formule 1-wereldkampioen fantastisch is voor de GT3-racerij, al levert het voor de monteurs wel de nodige uitdagingen op.
Dit weekend maakt Verstappen zijn officiële debuut in de beroemde 24-uursrace in de Eifel. De coureur deelt de #3 Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing met de ervaren fabriekscoureurs Lucas Auer en Jules Gounon en endurance-veteraan Juncadella. De hype rondom de inschrijving, die technisch wordt ondersteund door Winward Racing, heeft er mede voor gezorgd dat het evenement voor het eerst in de geschiedenis volledig is uitverkocht.
Wendl benadrukt bij Dailysportscar.com dat de aanwezigheid van de Red Bull Racing-coureur een enorme stimulans is voor de hele GT3-wereld. "Aan de ene kant is het leuk om die aandacht te krijgen", vertelt de topman van Mercedes-AMG. "Het is geweldig om te zien, en dit is geweldig voor ons platform. Het zal alle promotors wereldwijd en alle fabrikanten helpen, en daarom mogen we allemaal blij zijn dat een Formule 1-coureur, specifiek Max Verstappen, meedoet aan GT3-racen om plezier te hebben en te genieten van het racen", stelt hij.
Toch kent de massale belangstelling ook een keerzijde op de werkvloer. "Aan de andere kant, als je het aan een van de monteurs zou vragen, zouden ze waarschijnlijk een ander beeld schetsen", vervolgt Wendl. "Aangezien het werken soms best lastig wordt, met zoveel mensen eromheen, mediamensen enzovoort. Specifiek op de Nürburgring, met geen ruimte rond de auto tijdens de pitstop, met dertig journalisten om de auto bij de trainingen. Als je in de auto springt, zie je alleen maar journalisten en camera's om je heen, terwijl je normaal een pitmuur zou moeten zien, dus je moet je werkwijze daarop aanpassen", legt hij uit. Ondanks die drukte vindt hij dat het team blij moet zijn met de situatie, omdat het de sport goed doet en nieuwe fans en sponsors aantrekt.
