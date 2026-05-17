Mercedes-coureurs laten van zich horen na 24h Nürburgring-zege: 'Eindelijk, na tien jaar!'

Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz zijn gekroond tot de winnaars van de 54e editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG van Team Ravenol nam de leiding over met nog drie uur te gaan en gaf deze niet meer uit handen, zelfs niet toen het in de slotfase begon te regenen.

Uiteindelijk is dit viertal de enige formatie geweest om volledig uit de problemen te blijven. Winward Racing nam de controle over de wedstrijd op de zaterdagavond, toen een heleboel GT3-topteams crashten of om andere redenen terugvielen en toen de Walkenhorst-Aston Martin een ronde te laat stopte voor regenbanden. Max Verstappen en Verstappen Racing lagen het grootste deel van de zondag aan de leiding, totdat de aandrijfas de geest gaf na 21 uur. Team Ravenol stond klaar om toe te slaan en dat deden ze dan ook.

Nürburgring het epicentrum van de autosport

"Ja, het was absoluut ongelooflijk wat er dit weekend allemaal gebeurde. Ik denk dat de Nürburgring dit weekend het epicentrum van de autosport was", begint Engel tegenover onder andere GPFans. "En ik wil alle fans enorm bedanken voor de ongelooflijke steun voor de show die ze neerzetten, voor het feest dat ze daar vieren", zo wijst hij naar de juichende fans rondom het circuit en op de campings. "Die energie straalt op ons af. En namens ons wil ik mijn Mercedes-AMG Team Ravenol enorm bedanken, vooral na wat er vrijdag met me is gebeurd." Engel crashte die dag in Top Qualifying 2, waardoor ze vanaf P25 moesten starten. "Ze hebben de auto gerepareerd, hem weer in perfecte staat gebracht, en vervolgens hebben deze drie geweldige coureurs, mijn teamgenoten, fantastisch werk geleverd. Ik ben zo blij dat ik Mercedes-AMG eindelijk weer deze overwinning kan bezorgen. Het zijn tien lange jaren geweest en het is geweldig dat het nu eindelijk voorbij is."

Piekeren over de juiste bandenkeuze

Vanwege miezer in de slotfase besloot de Winward Racing-crew om het laatste halfuur op intermediates te doen. "Je probeert altijd samen met de engineer en het team een ​​oplossing te vinden, en ik denk dat het uiteindelijk de juiste beslissing was", antwoordt Stolz op de vraag of het zijn idee was. "Maar we kennen de Nürburgring allemaal en het begon behoorlijk te miezeren, dus we zaten constant te piekeren: moesten we op slicks, intermediates of regenbanden? Het is hier altijd moeilijk en ik denk vooral als je al zo lang aan de kop van het veld ligt, is het best lastig om de auto naar huis te brengen in de laatste stint, maar Maro heeft het waargemaakt en het team heeft het waargemaakt, dus ik ben ontzettend trots en blij."

Eindelijk een grote overwinning

"Het is iets heel bijzonders", voegt Schiller toe over de zege. "Ik heb het gevoel dat ik, sinds ik bijna tien jaar geleden in de GT3-racerij ben begonnen, een paar keer heel dicht bij grote overwinningen ben geweest, maar het is me nooit echt gelukt. Dat de 24h Nürburgring mijn eerste grote overwinning in de endurance-racerij is, is ongelooflijk, heel speciaal. Zoals mijn teamgenoten al zeiden, is het gewoon geweldig om dit te delen met de groep mensen waarmee we samenwerken. Met Mercedes-AMG hebben we de afgelopen zes jaar, waarin ik deel uitmaakte van het programma, heel hard gewerkt. Het is natuurlijk fantastisch om eindelijk te winnen."

Geluk eindelijk aan Martins zijde

Martin sloot af: "Het was absoluut een zware strijd, vooral omdat het aan het begin van de race begon te regenen. Ik denk dat ons team een ​​hele goede bandenkeuze had gemaakt, waardoor we een flinke voorsprong hadden op de rest. Het was dus eigenlijk een gevecht met onze teamgenoten [van Verstappen Racing], wat op sommige momenten best interessant was. Maar ja, je weet nooit wanneer het genoeg is. Je hebt 24 uur de tijd, maar je moet tot het einde strijden. En het was echt intens. Het is jammer voor de andere auto dat ze zo'n probleem hadden. Ik heb dit soort situaties al vaker meegemaakt, maar dit keer zat ik aan de goede kant van het geluk. En om dit soort races te winnen, moet je op een gegeven moment een beetje geluk hebben."

