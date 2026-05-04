Terwijl Max Verstappen in actie kwam tijdens de F1 Grand Prix van Miami, racete zijn eigen team op Brands Hatch voor de Sprint Cup-seizoensopener van de GT World Challenge Europe powered by AWS. Verstappen Racing-duo Dani Juncadella en Chris Lulham verloren de overwinning in Race 1 vanwege een flinke overtreding. Ze maakten het in Race 2 goed door de tweede plaats te pakken met de Mercedes-AMG.

Het afgelopen weekend was er één van ups-and-downs voor Verstappen zelf en voor Verstappen Racing. De Red Bull-coureur had zich als tweede gekwalificeerd op het Miami International Autodrome. Hij leek de leiding te pakken, maar spinde in bocht 2. Hij viel terug, besloot naar een alternatieve strategie te gaan met een zeer vroege pitstop en de undercut bezorgde hem uiteindelijk de vijfde stek. De Limburger kreeg nog een tijdstraf van 5 seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de uitgang van de pitstraat, maar omdat Charles Leclerc achter hem ook werd bestraft, behield hij zijn P5.

Artikel gaat verder onder video

Podium Schuring na straf Verstappen Racing in Race 1

Zijn eigen team werd op Brands Hatch tevens bestraft, maar daar kostte het Verstappen Racing waardevolle punten. Bastian Buus en Ricardo Feller (Lionspeed GP-Porsche) leken op weg naar de overwinning in Race 1, totdat ze moesten opgeven met een stuurproblemen. Dankzij een undercut tijdens de rijderswissel kwamen Juncadella en Lulham voor de AF Corse-Ferrari van Arthur Leclerc en Thomas Neubauer terecht. Lulham moest flink pushen, aangezien hij een tijdstraf van 5 seconden had gekregen, omdat een monteur nog niet achter de witte lijn stond toen de AMG zijn pitplek verliet. De jonge Brit kwam zes seconden eerder over de streep dan Leclerc en Neubauer, en leek dus veilig.

Verstappen Racing en acht andere teams werden echter een tijdstraf van 30 seconden opgelegd voor het verbeteren in een sector waar gele vlaggen hingen. Juncadella en Lulham vielen terug tot buiten de top tien en verloren al hun punten. De zege ging naar Leclerc en Neubauer voor de Boutsen VDS-Porsche van Dorian Boccolacci en het Nederlandse talent Morris Schuring.

Comeback van Lionspeed in Race 2

Buus en Feller mochten opnieuw vanaf de pole position beginnen in Race 2. Ditmaal hield de Porsche het volledige uur uit zonder problemen. Buus en Feller wisten op oppermachtige wijze te winnen voor Juncadella en Lulham. De laatstgenoemden verlaten Brands Hatch op de vierde plek in de puntenstand. Lucas Auer, de teamgenoot van Max Verstappen in de aankomende 24h Nürburgring, maakte het podium af samen met Maro Engel voor Winward Racing. Schuring kwam net buiten de punten terecht in Race 2, nadat Boccolacci contact had met een andere deelnemer. Thierry Vermeulen werd tiende en elfde met de Emil Frey-Ferrari samen met Ben Green.

