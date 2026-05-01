Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami
Het gaat Mercedes in Miami voorlopig nog niet voor de wind. Zo meldde George Russell tijdens de eerste vrije training problemen met zijn turbo en moest Kimi Antonelli na een paar rondjes de rest van de sessie in de pitbox uitzitten.
Charles Leclerc was vrijdagavond uiteindelijk de snelste in Miami, gevolgd door Max Verstappen en Oscar Piastri. Lewis Hamilton zat er de hele sessie goed bij en eindigde als vierde. Het duo van Mercedes bezet de vijfde en zesde plaats. De sprintkwalificatie staat om 22:30 uur op het programma en Mol wijst daarbij naar het team van Mercedes.
Sprintkwalificatie Antonelli niet in gevaar
Niet alleen Russell klaagde over de turbo van zijn power unit, ook Williams had last van problemen met de krachtbron. In het Race Café van Ziggo Sport legt Mol uit: "Sainz klaagde over de turbo. Antonelli heeft uiteindelijk geen run meer kunnen doen." De problemen van Antonelli waren niet helemaal duidelijk, maar volgens Mol kan de Italiaan straks gewoon meedoen aan de sprintkwalificatie. "Dat gaat wel lukken, daar zien we geen problemen in," vertelde het team van Mercedes aan de commentator.
