Olav Mol

Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

Olav Mol — Foto: © @ ZiggoSport

Mol wijst naar problemen Antonelli en deelname aan sprintkwalificatie Miami

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het gaat Mercedes in Miami voorlopig nog niet voor de wind. Zo meldde George Russell tijdens de eerste vrije training problemen met zijn turbo en moest Kimi Antonelli na een paar rondjes de rest van de sessie in de pitbox uitzitten.

Charles Leclerc was vrijdagavond uiteindelijk de snelste in Miami, gevolgd door Max Verstappen en Oscar Piastri. Lewis Hamilton zat er de hele sessie goed bij en eindigde als vierde. Het duo van Mercedes bezet de vijfde en zesde plaats. De sprintkwalificatie staat om 22:30 uur op het programma en Mol wijst daarbij naar het team van Mercedes.

Sprintkwalificatie Antonelli niet in gevaar

Niet alleen Russell klaagde over de turbo van zijn power unit, ook Williams had last van problemen met de krachtbron. In het Race Café van Ziggo Sport legt Mol uit: "Sainz klaagde over de turbo. Antonelli heeft uiteindelijk geen run meer kunnen doen." De problemen van Antonelli waren niet helemaal duidelijk, maar volgens Mol kan de Italiaan straks gewoon meedoen aan de sprintkwalificatie. "Dat gaat wel lukken, daar zien we geen problemen in," vertelde het team van Mercedes aan de commentator.

Verstappen tevreden met P5: "Enorme verbetering voor ons"

Norris opgelucht met sprintpole maar stipt momentje aan: 'Daar ging ik compleet de mist in'

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie Miami GP: Top tien-kwalificatie is begonnen Live

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Miami GP: Leclerc bovenaan, Verstappen op P2, Piastri derde Live

FIA ziet Williams avondklok verbreken en komt met oordeel

Verstappen corrigeert F1-journalist in Miami: “Niet liegen tegen de fans!”

Norris verslaat Antonelli voor Sprint-pole in Miami, Verstappen komt voor Russell terecht Samenvatting sprintkwalificatie

Formule 1 heeft plan B als Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden conflict midden-oosten

Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes Samenvatting VT1

Verstappen voorziet mogelijk probleem tijdens kletsnatte Grand Prix van Miami Max Verstappen

