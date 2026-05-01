Volgens Stefano Domenicali heeft de Formule 1 een alternatief plan klaarliggen voor de seizoensafsluitende races in Qatar en Abu Dhabi, mochten deze door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten geen doorgang kunnen vinden. De CEO van de koningsklasse stelt dat er een duidelijke deadline is vastgesteld om de knoop door te hakken en dat men dit keer niet onvoorbereid wil zijn.

Het seizoen is dit weekend hervat in Miami, na een ongebruikelijke maand april zonder ook maar één Grand Prix. Deze lege kalendermaand was het directe gevolg van geopolitieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël met raketaanvallen tot gevolg. Deze raketten belandden onder andere in Bahrein en Saoedi-Arabië. Om de veiligheid van al het personeel en de toeschouwers te garanderen, werden de geplande raceweekenden op de circuits in Sakhir en Djedda dus geschrapt zonder dat daar vervangers voor werden aangewezen.

Alternatieve opties voor seizoensslot

Later dit jaar staan de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi nog op het programma als de laatste twee evenementen van het wereldkampioenschap. Domenicali benadrukt dat de situatie rondom deze races nauwlettend in de gaten wordt gehouden. "We hebben de eerste twee races in Bahrein en Djedda moeten annuleren, maar nu moeten we natuurlijk afwachten omdat we aan het einde van het jaar nog twee races hebben, namelijk Qatar en Abu Dhabi", legt de topman uit bij Milano Finanza. "We moeten dus afwachten. We hebben een deadline waarbinnen we moeten beslissen of de situatie het toelaat om erheen te gaan. We hopen van wel, zoals je je kunt voorstellen, voor het grotere plaatje. Maar aan de andere kant is het onze plicht als wereldwijde sport om een alternatieve optie klaar te hebben. En die hebben we natuurlijk", voegt hij daaraan toe.

De verwachting is dat het beslismoment rond eind september zal vallen, wanneer de Europese reeks van de kalender wordt afgesloten. Mocht er daadwerkelijk uitgeweken moeten worden, dan gelden Imola in Italië en het circuit van Algarve in het Portugese Portimão momenteel als de belangrijkste reservelocaties. Een kalenderkrimp van 22 naar 20 races zou voor de Formule 1 namelijk een aanzienlijk economisch probleem vormen, nadat het al van 24 naar 22 races is gegaan.

Financiële impact voor de renstallen

Het overslaan van raceweekenden brengt immers grote financiële uitdagingen met zich mee. Hoewel teams besparen op vluchten, hotels en transport, weegt dit volgens Alan Permane, teambaas van de Racing Bulls, niet op tegen het verlies van prijzengeld dat aan deelname is gekoppeld. De balans slaat daardoor door naar een negatieve financiële impact voor de renstallen.

Daar komt bij dat de crisis in het Midden-Oosten zorgt voor flinke prijsstijgingen op andere vlakken, wat weer gevolgen heeft voor het managen van de budgetcap. Domenicali steekt niet onder stoelen of banken dat dit momenteel zwaar weegt voor de sport. "Zoals ik al zei, is de grootste impact op ons als bedrijf momenteel echt de stijging van de brandstof- en logistieke kosten", aldus de Italiaan. "We reizen de hele wereld over. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan."

